Julgamento pela morte de Diego Maradona é adiado para 2025

O julgamento de oito profissionais de saúde acusados ​​de “homicídio por negligência” pela morte de Diego Maradona foi adiado de outubro para março, de acordo com uma decisão judicial publicada na quinta-feira.

Um tribunal de San Isidro, cidade nos arredores de Buenos Aires, atendeu ao pedido de três dos oito réus para adiar pela segunda vez o julgamento, inicialmente marcado para 4 de junho e com início previsto para 1º de outubro.

O processo começará agora em 11 de março, disse a decisão do tribunal.

O craque do futebol, que levou a Argentina ao segundo título da Copa do Mundo em 1986, morreu aos 60 anos em novembro de 2020 de insuficiência cardíaca após passar por uma cirurgia cerebral dias antes.

Entre os acusados ​​pela morte do ex-jogador do Boca Juniors e do Napoli estão seu neurocirurgião, psicólogo, psiquiatra e enfermeiros, que podem pegar penas de prisão que variam de oito a 25 anos.