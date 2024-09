Julio Cesar Chavez dá um ‘golpe duro’ em Canelo: Não haverá outro bastardo como eu

Júlio César Chávez é certo que é quase impossível para qualquer outro boxeador mexicano igualar seus recordes no ringue. E hoje Canelo está longe das conquistas da renomada lenda.

O Boxing Caesar ficou invicto por 90 lutas em 14 anos antes de perder por decisão dividida para Frankie Randall em janeiro de 1994.

JC Chavez foi entrevistado pela ESPN e questionado sobre Canelo Álvarezque luta no sábado, dia 14, contra Edgar Berlanga em Las Vegas.

O homem que é considerado o melhor lutador mexicano da história destacou uma diferença entre ele e Saulo Álvarezque ele considera que será uma lenda.

“Você tem que deixá-lo terminar sua carreira, ele vai ser uma lenda, ele vai ser uma lenda. Infelizmente ele está perdendo uma guerra para que o povo do México se renda totalmente a ele.

“Porque, infelizmente, eu acho que vocês podem ver, ele tem o México dividido, alguns que o amam, outros que não o amam. E com todo o respeito, isso não aconteceu comigo”, afirmou Chávez.

A escavação de JC Chavez em Canelo

O grande campeão mexicano se considera inigualável devido ao seu longo histórico de invencibilidade, alcançado em sua 91ª luta, número que os boxeadores atuais alcançam no final da carreira.

“Eu me sinto à vontade com o que fiz. Logicamente eu gostaria de ter feito mais, mas com todo o respeito, vocês não vão ver outro babaca como eu que chega a 90 lutas invicto, que fica 15 anos sem perder uma única luta. Juro por Deus”, disse JC Sr.