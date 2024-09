Julio Cesar Chavez estava disposto a ir para a prisão para salvar seu filho de seus vícios

James Rodríguez, Rafael Márquez, Neymar e agora Júlio César Chávez. Todos eles têm algo em comum: seus nomes foram levados para a telinha, na era do streaming. Chame de Netflix, Amazon, HBO.

Cada vez mais atletas se deixam aparecer nessas janelas, com pagamentos milionários, para contar sua história. É a vez do César do Boxe, com seu reality show chamado ‘Los Chavez’, no qual poderemos ver como ele estava disposto a ir para trás das grades, para salvar seu filho, Júlio César Chávez Jr..

Julio Cesar Chávez Jr. desafia Jake Paul

Julio Cesar Chavez poderia ter ido para a cadeia nos Estados Unidos, tudo por causa de ‘Junior’

Durante uma coletiva de imprensa para falar sobre o quão difícil foi filmar o documentário, ‘O Grande Campeão Mexicano’ narrou como ele estava disposto a ir para trás das grades para ajudar Júlio César Chávez Jr.; no entanto, era difícil para ele porque seu filho, com sérios problemas com drogas por sua história pessoal, estava nos Estados Unidos, o que poderia custar-lhe o visto, se ele tentasse resgatá-lo sem Canelo Álvarezconsentimento do ex-rival de ‘.

“Eu não queria (gravar o reality show) porque eu estava passando por um momento difícil, eu tinha meu filho Julio preso nos Estados Unidos, meu filho Omar não falaria comigo, Cristão não falavam comigo; e eles não falavam comigo porque me disseram pai, ajude meu irmão que está morrendo, ajude-o.

E como eu poderia ajudá-lo se ele estava nos Estados Unidos, eu não poderia ir buscá-lo, então como você acha que eu me senti? Eu entendi meus filhos, mas eles não me entenderam”.

Chávez elogia Chávez Jr. por seu momento de saúde

Chávez Júnior está esperando poder voltar aos ringues, mas, além de conseguir ou não, seu pai, o homem mais vitorioso de todos os tempos no boxe mexicano, indica que o mais importante é ver seu filho bem, saudável e longe dos vícios, como aconteceu com ele.

E sobre como sair das más influências, Chávez lembrou como os juízes em território americano foram benevolentes com seu ‘Júnior’, em parte pelo que ele significa não apenas para o esporte no México, mas no panorama mundial.

“O juiz foi bom com ele, foi uma multa de 250 mil dólares e o juiz lhe impôs apenas 50 mil dólares, e na frente dele ele disse: ‘Júlio Eu conheço seu pai, eu sei por que o que você está passando agora, seu pai passou por isso, mas veja o que seu pai faz, o que ele faz, o que ele faz, veja o exemplo do seu pai’, o juiz foi benevolente com ele, porque eram dois anos de prisão ou até mais. Agora me sinto orgulhoso e feliz que meu filho agora está bem, que é a coisa principal e mais importante”.