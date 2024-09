Julio Cesar Chavez ‘reclama’ Jaime Munguia após sua vitória: Vou te cobrar hora extra, táxi…”

Jaime Munguia saiu vitorioso em sua luta contra Erik Bazinyan em seu retorno após perder seu recorde invicto para Canelo Álvarez em maio deste ano.

O nativo de Tijuana agora tem um histórico de 44-1-0 e, contra o armênio, registrou seu 35º nocaute, em uma carreira que ele busca consolidar na categoria de 168 libras.

JC Chavez a Jaime Munguia: “Você estava à beira do abismo”

Durante a luta contra Bazinyan, que chegou invicto ao duelo e agora estava com um cartel de 32-1-1, Munguía teve episódios complicados e chegou a perder vários, mas no final resolveu com o nocaute.

Mas enquanto isso, ele deixou várias pessoas nervosas, entre elas Júlio César Chávezque na transmissão da luta destacou que sua inexperiência jogou contra ele.

“Porra Jaimeseu canalha. Vou te cobrar hora extra, seu canalha, porque você estava na beira do abismo…. A verdade é que Baziniano tem uma boa guarda, ele o detém com aquela mão esquerda.

Ambos se conectaram com a mão esquerda, eu gostaria Jaimecom aquele jab e depois aquela mão direita. Ele está colocando as mãos em Jaime Munguia.

“Isso é A inexperiência de Munguia. Com todo respeito, você não pode se esvaziar tentando nocautear um oponente assim, você tem que se acalmar, bater baixo, bater alto, devagar. Eu já vejo Não me mate cansados”, faziam parte de Avaliação de Chávez Sr..

Quando Jaime Munguia lutará?

Jaime Munguia anunciou que lutará nos dias 13 ou 14 de dezembro em Tijuana, no Estádio Caliente dos Xolos, ainda sem adversário, mas acrescentou que até 2025 espera enfrentar Edgar Berlanga, Caleb Plant ou Christian Mbilli.