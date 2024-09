Jürgen Klopp retorna ao Borussia Dortmund para depoimento

Jürgen Klopp levou o Borussia Dortmund a dois títulos da Bundesliga durante um período de sucesso no clube. Sascha Schuermann/Getty Images

Jürgen Klopp fez um retorno inesperado à gestão no sábado, quando assumiu o comando do Borussia Dortmund para um jogo de homenagem.

O jogo foi uma homenagem aos ex-jogadores do Dortmund Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski, ambos treinados por Klopp durante sua passagem pelo clube entre 2008 e 2015.

Mats Hummels, cuja segunda passagem pelo Dortmund chegou ao fim neste verão, também teve a oportunidade de se despedir do clube, embora não tenha jogado.

Piszczek e Blaszczykowski fizeram parte dos times de Klopp que venceram a Bundesliga em 2011 e 2012 e também ajudaram o Dortmund a chegar à final da Liga dos Campeões em 2013.

Em uma publicação nas redes sociais para provocar o jogo na sexta-feira, o Dortmund disse: “Táticas de amanhã; boas vibrações e o poder da amizade. Alguma pergunta?” ao lado de uma foto de Klopp no ​​campo de treinamento.

É por isso que ele está no comando foto.twitter.com/9TtSvE7QBd — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 7 de setembro de 2024

Desde que deixou o Liverpool no verão, Klopp tem sido associado a assumir o comando da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas disse que não tem pressa em voltar a trabalhar e pode até não comandar mais.

“A partir de hoje, é isso para mim como treinador”, disse Klopp no ​​Congresso Internacional de Treinadores em Wurzburg, Alemanha. “Não parei por um capricho, mas foi uma decisão geral. Também treinei os melhores clubes do mundo.

“Talvez possamos falar sobre isso novamente em alguns meses. Ainda quero trabalhar no futebol e ajudar as pessoas com minha experiência e contatos. Vamos ver o que mais há para mim.”

Fontes disseram à ESPN em julho que Klopp estava determinado a ficar pelo menos 12 meses longe do jogo após deixar o Liverpool. Fontes acrescentaram que ele também pode escolher não retornar ao futebol como treinador.