Justin Gaethje declara condição de aposentadoria: ‘Se eu for dormir como acabei de dormir, estou acabado’

Justin Gaethje sabe que o tempo está passando em sua carreira, especialmente se sua próxima luta for como a anterior.

A visão de Gaethje deitado de bruços no tatame no UFC 300 ainda está fresca na mente de muitos fãs de luta. Gaethje colocou seu título “BMF” — e sua posição de desafiante nº 1 no peso leve — em jogo contra Max Holloway em abril passado e, na conclusão de uma luta que Holloway dominou amplamente, a estrela havaiana colocou um ponto final em sua performance com um nocaute emocionante de Gaethje nos segundos finais.

Gaethje, 35, falou sobre uma possível aposentadoria após a derrota, mas esclareceu as condições sob as quais ele encerraria a carreira falando com a mídia antes do UFC 306 neste sábado.

“A citação direta foi: ‘Uma vez que eu saiba que não posso ganhar um cinturão de campeonato indiscutível ou lutar por um, então eu posso muito bem pendurar as luvas’”, disse Gaethje. “Eu não acredito que cheguei a esse ponto. Se eu sou o campeão ou não no próximo – Quem sabe? É tão difícil prever.

“Se eu for dormir, como acabei de dormir, estou acabado. Não vou fazer isso mais duas vezes. Vou fazer isso mais uma vez se for preciso, não estou escolhendo isso, mas é sempre uma possibilidade, e se acontecer, estou acabado. Mas fora isso, não sei, é difícil colocar um número.”

Mais frequentemente do que não, Gaethje tem sido o martelo em vez do prego ao longo de sua carreira de 13 anos como profissional. De suas 25 vitórias, 20 foram por nocaute, enquanto ele foi eliminado com golpes apenas três vezes.

Embora Gaethje espere nunca mais sofrer uma derrota como a que sofreu contra Holloway, ele listou alguns oponentes em potencial que são todas ameaças de derrubá-lo na distância.

“Eu tenho uma lista”, disse Gaethje. [Dan] Prostituta, [Charles] Oliveira, [Dustin] Poirier, e [Alexander] Volkanovski é uma lista de quatro pessoas que eu acho que qualquer uma delas faria por mim o que preciso fazer para voltar à ativa.”

Se Gaethje lutar contra Oliveira ou Poirier, seria a segunda vez que ele dividiria o octógono com esses competidores. Gaethje foi finalizado dentro de um round por Oliveira no UFC 274, mas se recuperou com uma vitória sobre Rafael Fiziev em sua próxima luta e então conseguiu um nocaute com um chute na cabeça de Poirier no UFC 291.

A derrota para Holloway permitiu que Poirier ultrapassasse Gaethje na linha de contendores, embora a luta de Poirier no UFC 302 com o campeão peso leve Islam Makhachev tenha terminado em derrota. Considerando que Gaethje derrotou Poirier há pouco mais de um ano, ele não vê por que uma performance forte não pode colocá-lo de volta na posição para uma disputa de título.

Agora é só uma questão de voltar quando for a hora certa.

“Eu disse que levaria seis meses antes de treinar”, disse Gaethje sobre seu plano pós-UFC 300. “Já faz quatro, e vou ter dificuldade em fazer seis meses, porque estou ansioso. Acho que vou esperar mais um mês antes de treinar e depois voltar para o acampamento, então veremos. O treinador e o empresário decidirão.”