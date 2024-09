Justin Herbert, do Chargers, continua ativo apesar de entorse no tornozelo

PITTSBURGH — O quarterback do Los Angeles Chargers, Justin Herbert, está ativo para o jogo de domingo contra o Pittsburgh Steelers, apesar de ter sofrido uma entorse no tornozelo direito na semana passada.

Herbert fez aquecimento no domingo, lançando para os recebedores e correndo sem mancar antes que os Chargers tomassem a decisão de manter seu quarterback titular ativo.

Os Chargers terão três quarterbacks ativos no domingo; Easton Stick e Taylor Heinicke serão reservas de Herbert.

Los Angeles, no entanto, não terá o wide receiver Joshua Palmer, que está inativo devido a lesões no cotovelo e na panturrilha.

Herbert sofreu a lesão no tornozelo que colocou sua posição para o jogo de domingo em questão no terceiro quarto da vitória dos Chargers sobre o Carolina Panthers na Semana 2.

Esta é a segunda lesão com que Herbert lida nesta temporada. Durante o training camp, ele passou duas semanas em uma bota de caminhada enquanto lidava com uma lesão na fáscia plantar do pé direito. Herbert disse na sexta-feira que se recuperou dessa lesão.