Justin Herbert, do Chargers, sai da derrota após agravar lesão no tornozelo

PITTSBURGH — O quarterback do Los Angeles Chargers, Justin Herbert, agravou sua entorse no tornozelo direito na derrota de domingo por 20 a 10 para o Pittsburgh Steelers e deixou o estádio usando uma bota ortopédica.

Herbert foi derrubado pelo linebacker externo Elandon Roberts e levantou-se mancando significativamente. Herbert passou a bola para o running back JK Dobbins na jogada seguinte, mas então mancou para a lateral e teve seu tornozelo examinado pelos treinadores.

“Sim, minha responsabilidade como quarterback é dar tudo o que posso para este time e meus companheiros de equipe, e eu senti que fiz isso”, disse Herbert. “Eu me esforcei e não consegui mais ir, e tive dificuldade para andar sobre ele, me mover sobre ele, empurrar para fora dele e eu sabia que Taylor [Heinicke] nos deu uma chance melhor de vencer.”

Herbert sofreu uma torção no tornozelo alto no último domingo na vitória dos Chargers sobre os Panthers e treinou apenas uma vez antes do jogo dos Steelers. Ele disse que seu tornozelo estava “ficando dolorido” durante o jogo, mas depois do sack, a dor se intensificou.

O técnico do Chargers, Jim Harbaugh, disse que considerou não escalar Herbert no domingo, mas se sentiu confortável com o progresso dele depois de vê-lo treinar no sábado.

“Já estive nessa posição antes, guerreiros, vocês dão a chance a eles”, disse Harbaugh.

Quando Herbert mancou até a lateral do campo, Harbaugh disse que imediatamente decidiu que Herbert não voltaria ao jogo, mesmo que ele pedisse.

“Justin é o tipo de cara que você tem que conter porque você nunca vai precisar convencê-lo a fazer nada”, disse Harbaugh, “mas ele tem que ser contido.

Herbert disse que está esperançoso de que jogará contra o Kansas City Chiefs no próximo domingo. Heinicke, por quem os Chargers negociaram há pouco mais de três semanas, terminou o jogo com 24 jardas de passe, completando as duas tentativas. Ele também foi sacado três vezes.

Foi um dia cheio de lesões para as estrelas do Chargers. O outside linebacker Joey Bosa deixou o jogo no primeiro quarto com uma lesão no quadril após jogar apenas dois snaps. Uma lesão nas costas limitou Bosa a apenas 14 snaps na vitória da semana passada sobre o Carolina Panthers.

O left tackle Rashawn Slater, por sua vez, sofreu uma lesão no peitoral e passou a maior parte do segundo tempo na lateral do campo. O right tackle Joe Alt sofreu uma lesão no tornozelo no quarto período e andou mancando significativamente após o jogo.