Justin Jefferson, dos Vikings, diz que ‘com certeza’ jogará contra os Texans

EAGAN, Minnesota — No que diz respeito a Justin Jefferson, não há dúvidas de que ele jogará no domingo contra o Houston Texans — apesar de uma contusão no quadríceps direito que o tirou da vitória do Minnesota Vikings na Semana 2 sobre o San Francisco 49ers.

Questionado na quinta-feira se jogaria contra os Texans, Jefferson disse: “Ah, sim, com certeza.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

Jefferson sofreu a lesão ao tentar bloquear o linebacker Fred Warner, do 49ers, durante uma jogada de corrida. Na quinta-feira, Jefferson disse que havia perdido sua tarefa e não deveria estar perto de Warner.

“Eu deveria ficar na esquina e praticamente afastá-lo”, disse Jefferson. “Só preciso ter certeza de que estou ciente das minhas regras.”

Jefferson foi um participante limitado nos treinos de quarta e quinta-feira. Ele disse que a lesão parece “ótima” e acrescentou: “Apenas encarando um dia de cada vez, apenas ficando na sala de tratamento e trabalhando com aqueles caras para garantir que eu esteja me sentindo fantástico no domingo.”

O companheiro de recepção Jordan Addison (tornozelo), por sua vez, não treinou na quinta-feira e não deve jogar contra os visitantes do Texans.