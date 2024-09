Justin Jefferson dos Vikings – Jaire Alexander não vai entrar na cabeça

EAGAN, Minnesota – A última vez que o recebedor do Minnesota Vikings, Justin Jefferson, e o cornerback do Green Bay Packers, Jaire Alexander, estiveram em campo juntos, Alexander zombou da dança de touchdown característica de Jefferson. Jefferson tem um plano diferente para o confronto de domingo entre as equipes no Lambeau Field.

“Ele gosta de fazer essas coisas para entrar na cabeça de alguém”, disse Jefferson na quinta-feira. “Eu realmente não estou tropeçando nisso. Vou apenas colocar meu Griddy em sua end zone. Então, não estou tropeçando nisso. Estou animado para o confronto.”

Os confrontos anuais entre os dois esquentaram na semana 1 da temporada de 2022, quando Jefferson conseguiu nove passes para 184 jardas e dois touchdowns na vitória dos Vikings por 23-7. Alexander chamou esse desempenho de “acaso” e depois zombou de Griddy, de Jefferson, quando os Packers o seguraram em uma recepção de 15 jardas na vitória por 41-17 na semana 17 daquela temporada.

A última vez que Jaire Alexander e Justin Jefferson se enfrentaram, o cornerback dos Packers fez o Griddy para zombar do recebedor estrela dos Vikings, que foi segurado em uma recepção de 15 jardas. Tork Mason-EUA HOJE Esportes

Jefferson não jogou a primeira partida dos times em 2023 por causa de uma ruptura no tendão da coxa direita, e Alexander foi suspenso para a segunda. Jefferson disse na quinta-feira que a rivalidade parece importar mais para Alexander do que para ele.

“Eu realmente não me importava se ele jogasse ou não”, disse Jefferson. “No ano passado… durante aquele período, estávamos lutando para voltar aos playoffs e seguir em frente. Isso é algo que eu estava ansioso. Eu realmente não me importo com o confronto, honestamente. Sinto que ele se importa. mais do que eu, mas quero dizer que é o que é.

“Isso é todo time, não [knock] em Jaire. São todos os times e como eles tramam contra mim e como tentam me jogar. Então, não importa se vou enfrentar o Jaire ou se vou enfrentar o pior escanteio do campeonato, não importa.”

Dito isso, Jefferson sabe que Alexander fará jogos mentais durante a tarde, assim como seu irmão mais velho fazia quando era criança.

“Sempre apenas [trying] brincar com cada pequena coisa e apenas tentar jogar o jogo mental”, disse Jefferson. “Apenas tente bater em você um pouco mais ou tentar empurrá-lo um pouco mais do que as pessoas normais fazem. Mas entendo que é uma tática. É uma tática para entrar na minha cabeça e bagunçar meu plano de jogo e o que estou fazendo, mas na verdade não funciona.

“Eu entendo que ele às vezes tem uma ajuda exagerada e gosta de fazer jump jam e de colocar as mãos para atrapalhar o percurso, mas temos um plano para isso. .”