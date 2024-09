Justin Theroux diz que ainda se sente protetor em relação à ex-mulher Jennifer Aniston

Justin Theroux acabou de ficar noivo de sua namorada atriz, mas ele ainda está falando sobre sua ex-mulher muito mais famosa Jennifer Aniston … admitindo que ainda se sente “protetor” com ela.

A estrela de “Beetlejuice Beetlejuice” sentou-se para uma nova entrevista com o Times e disse que a recente briga de Jen com Donald Trumpé companheiro de chapa JD Vance ele tinha sentimentos por seu ex.