Kairi Sane sofre uma lesão ocular horrível durante o Monday Night Raw da WWE

Superestrela da WWE Kairi Sané coloque tudo em risco na segunda à noite… pulando do esticador superior para o chão do ringue, deixando-a com uma lesão no olho!

Depois de chegar à corda superior… Sane tentou tirar Bianca Belair – que estava ao lado do ringue para a partida. No entanto, Sane teve muito tempo de antena… errando o alvo e batendo com o rosto na mesa do locutor ao lado do ringue.