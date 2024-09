Kamala Harris diz que atirará em um intruso doméstico em entrevista a Oprah

O candidato democrata à presidência sentou-se com Oprah Winfrey Quinta-feira à noite, e ela expressou seu apoio à 2ª Emenda da Constituição dos EUA – que protege o direito do cidadão de portar armas.

Ela observou para a lenda do talk show… “Se alguém invadir minha casa, eles levarão um tiro… eu provavelmente não deveria ter dito isso. Mas minha equipe cuidará disso mais tarde.”

No entanto, enquanto Kamala continuava, ela disse que as leis sobre armas ainda precisam ser implementadas e aplicadas… defendendo a necessidade de uma proibição de armas de assalto.

Per Kamala, as medidas sugeridas de controle de armas são de “senso comum”, especialmente em meio ao aumento de tiroteios em escolas nos EUA.

Como disse o candidato presidencial… uma espingarda do tipo AK “não tem lugar nas ruas de uma sociedade civil”, uma vez que são concebidas como armas de guerra.

Ela fez declarações semelhantes durante o debate presidencial no início deste mês… onde garantiu aos que estavam presentes que ela e Tim Walz, seu companheiro de chapa, “não estavam tirando as armas de ninguém”.

Donald Trump tem falado abertamente sobre seu apoio aos direitos das armas ao longo de sua campanha de 2024… mesmo depois do 2 tentativas de assassinato em sua vida neste verão.

Kamala abordou mais do que apenas o controle de armas durante a reunião de quinta à noite com Oprah … que contou com a presença de celebridades como Bryan Cranston, Chris Rocha, Ben Stiller, Tracee Ellis Ross, Jennifer Lopez dar Júlia Roberts.