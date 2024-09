Kane ultrapassa Rooney e recordes caem na goleada do Bayern de Munique

MUNIQUE — Harry Kane marcou quatro vezes na terça-feira e elevou seu total de gols na Liga dos Campeões para 33, superando o recorde anterior de 30 estabelecido por Wayne Rooney para o maior número de gols de um jogador inglês na competição.

Tudo fez parte de uma noite recorde para o atacante e o Bayern de Munique, que goleou o time croata Dinamo Zagreb por 9 a 2 na primeira rodada de jogos do novo formato da Liga dos Campeões.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Os nove gols do Bayern também foram o maior número de gols de um único time em uma partida da Liga dos Campeões, e Kane tinha outro recorde europeu em seu currículo, com três de seus gols vindos de pênaltis.

“Jogo incrível, um jogo meio louco, com certeza”, disse Kane à emissora DAZN. “Marcar todos aqueles gols no final foi uma ótima noite.

“Para ser honesto, depois do segundo [penalty] Eu realmente não sabia o que fazer com o terceiro, mas felizmente consegui guardá-lo.”

Kane abriu o placar de pênalti para dar ao Bayern a liderança e igualar a marca de Rooney para um inglês. Ele marcou seu 31º em um rebote para passar Rooney e acrescentou mais dois de pênalti para levar sua contagem na Liga dos Campeões para 12 gols desde que se mudou para o Bayern há um ano.

Harry Kane comemora após marcar um gol pelo Bayern de Munique contra o Dínamo de Zagreb. Imagens Getty

“Ele é motivado e para mim como treinador é mais fácil porque se você tem um jogador de ponta que é tão motivado, as coisas ficam muito mais fáceis”, disse o técnico do Bayern, Vincent Kompany, após a partida. “Ele é um líder, capitão da seleção nacional. Jogadores como ele sabem que precisam se destacar nesses momentos e é isso que ele está fazendo.”

Raphael Guerreiro, Michael Olise, Leroy Sane e Leon Goretzka marcaram gols para o Bayern, atingindo o recorde de nove gols em uma única partida da Liga dos Campeões, enquanto Bruno Petkovic e Takuya Ogiwara marcaram cada um para colocar os visitantes na súmula.

Kane agora tem 53 gols em 50 jogos em todas as competições desde que se mudou para o Bayern e marcou nove gols em seus últimos três jogos pelo clube e pela seleção, incluindo dois pela Inglaterra contra a Finlândia em seu 100º jogo internacional e um hat-trick no sábado pelo Bayern contra o Holstein Kiel na Bundesliga.

Outro recorde foi quebrado quando Thomas Müller saiu do banco para jogar sua 152ª partida da Champions League pelo Bayern. É o máximo para um jogador por um clube, quebrando um empate com o ex-jogador do Barcelona Xavi Hernandez.

Apesar da vitória desequilibrada, nem tudo foram elogios de Kompany, que viu seu time liderar por 3 a 0 no intervalo, mas sofreu dois gols em dois minutos logo após o reinício, enquanto os croatas tentavam encontrar o caminho de volta.

“Marcamos nove, mas sofremos dois gols. Sofremos esses gols porque chegamos um passo atrasados. Ainda assim, ficamos calmos e tivemos uma boa noite”, disse o belga.

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.