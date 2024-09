Kansas e Tennessee lideram uniformes de futebol universitário da Semana 3

Os programas de futebol americano universitário estão trazendo uma forma diferente de calor uniforme na Semana 3.

O Kansas Jayhawks jogará seu segundo jogo em casa na temporada fora de Lawrence, no Children’s Mercy Park, retornando em turnos alternativos.

Os Jayhawks usarão seus uniformes totalmente pretos contra os UNLV Rebels. Os uniformes incluem características de retrocesso, como uma fonte de circo estilosa e o logotipo dos Jayhawks de 1941. Esta é a segunda vez que o Kansas usará os uniformes desde que os revelou na temporada de 2023, quando os Jayhawks derrotaram o Illinois Fighting Illini por 34-23.

Aqui estão algumas das combinações mais limpas para a Semana 3 do futebol universitário:

Combos únicos

A UNLV ainda não errou com seus uniformes, que eles ostentaram em duas grandes vitórias para começar a temporada. No maior teste dos Rebels até agora, eles usarão escarlate e cinza na estrada contra o Kansas.

Os Volunteers do Tennessee se estabeleceram como os primeiros concorrentes ao campeonato nacional. Durante a abertura da temporada contra os Chattanooga Mocs, eles usaram seus fios alternativos Smokey Grey para salvar seu visual principal. Os Volunteers ficarão todos laranja em seus uniformes “orange britches” contra os Kent State Golden Flashes.

É o horário nobre para o Kentucky Wildcats neste fim de semana, quando eles abrem a conferência contra o Georgia Bulldogs, número 1 do ranking. O Wildcats vai arrasar com uniformes cinza com detalhes azuis.

A combinação da terceira semana. foto.twitter.com/zmXqwzpbPL — Futebol de Kentucky (@UKFootball) 13 de setembro de 2024

Apagões

O TCU Horned Frogs revelou um trio de novos uniformes durante o verão, e um deles brilhará neste fim de semana contra o UCF Knights. O Frogs estreará um visual todo preto, que parece um pouco diferente de suas roupas das últimas temporadas.

Nas últimas temporadas, o visual preto dos Horned Frogs tinha um padrão de colar ao redor da gola, mas os novos fios são simples. As camisas também contêm um patch “Carter Boys” nas costas, servindo como uma homenagem ao Amon G. Carter Stadium.

Depois de perder para o Duke Blue Devils na Semana 2, o Northwestern Wildcats está de volta com um tipo diferente de arrogância. Eles vão vestir tudo de preto contra o Eastern Illinois Panthers.

De volta ao preto. Semana 3 Combo ⚫️⚫️⚫️ foto.twitter.com/7DPkvhl2rY — Futebol do Noroeste (@NUFBFamily) 12 de setembro de 2024

Brancos gelados

A UCF foi membro da American Athletic Conference de 2013 até se juntar à Big 12 antes da temporada de 2023. Embora tenham ficado aquém em sua estreia na Big 12 contra o Kansas State Wildcats na temporada passada, um novo ano traz novas oportunidades. Os Knights usarão uma nova combinação toda branca contra a TCU na abertura da conferência de 2024.

Adequado para o Texas 🥶 foto.twitter.com/ohC515D4PN — Futebol UCF (@UCF_Football) 12 de setembro de 2024

Depois de derrotar o Florida State Seminoles durante a Semana 0, o Georgia Tech Yellow Jackets voltou à realidade em seu terceiro jogo, onde caiu para o Syracuse Orange por 31-28. No retorno do Georgia Tech ao Bobby Dodd Stadium, o Yellow Jackets veste um visual limpo, todo branco.