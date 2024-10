Kanye West bate o punho em La Dinastia Wagner em Tokyo Wrestling Match

Kanye West foi flagrado relaxando em uma luta de luta livre no Japão, onde cruzou o caminho de um lutador A Dinastia Wagner – e, naturalmente, a internet enlouqueceu com o encontro inesperado.

Em um fan clip do evento Pro Wrestling NOAH de segunda-feira em Tóquio, Wagner abriu caminho no meio da multidão e apontou para alguém em particular – descobri que era Kanye!