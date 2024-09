Kanye West e Kim Kardashian priorizando o tempo com as crianças

A magnata do SKIMS colocou seu chapéu de mãe na terça-feira, compartilhando nas redes sociais uma foto sua de volta às aulas com todos os quatro filhos – Norte 11; Santo 8; Chicago 6; dar Salmo 5.

Kim ofereceu um beijo doce enquanto tirava uma selfie com seus filhos… alguns dos quais pareciam mais animados para a escola do que outros. Little Psalm exibia a carranca característica de seu pai famoso, posando ao lado de seus irmãos mais velhos.

As crianças podem estar se reajustando ao fuso horário da Costa Oeste… elas se juntaram ao pai Kanye na China para seu evento de audição de ‘Vultures 2’ no fim de semana.

Como o TMZ relatou anteriormente… todas as 4 crianças do oeste juntou-se a Ye no palco por seu show no Wuyuan River Sports Stadium em Hainan quando cantou “EVERYBODY” – sua versão do clássico dos Backstreet Boys.