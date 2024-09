Kanye West fecha acordo e vende mansão destruída em Malibu por US$ 21 milhões

Fontes imobiliárias disseram ao TMZ… Ye acabou de fechar a venda de sua polêmica propriedade à beira-mar por US$ 21 milhões.

Kanye infame desmontou a propriedade ao seu esqueleto depois de inicialmente recolhendo o Tadao Ando -casa projetada em 2021 por US$ 57,3 milhões.

Yeezy supostamente queria transformar a casa em um abrigo antiaéreo, mas aparentemente se cansou do projeto e desistiu… listagem do imóvel por US$ 53 milhões.