Kanye West se apresenta com crianças na China, Bianca Censori Films Family Concert

Kanye Westestá começando uma banda familiar… trazendo toda a sua ninhada para se apresentar com ele na China em frente a um estádio lotado.

O rapper trouxe Norte, Santo, Chicago e até pouco Salmo para subir ao palco com ele na Festa de Audição dos ‘Abutres’ no Estádio Esportivo do Rio Wuyuan em Hainan.

Confira o clipe … Ye traz todos os quatro filhos – e o estádio enlouquece, gritando descontroladamente por todo o clã Kardashian-West.

As crianças pulam muito no meio da neblina no palco… e parecem que estão tendo o melhor dia para levar seus filhos para o trabalho de todos os tempos.



Aliás… Kanye e seus filhos cantaram seu hit “Everybody” – uma música que dissemos que ele não limpou com os Backstreet Boys quando ele o lançou. No entanto, notamos que ele pode ter permissão para jogar através de uma brecha, não está claro se esse é o caso aqui.

Bianca Censori e North West foram vistos juntos na China. Mamãe ama seus filhos.. pic.twitter.com/s0DClyZjsb – Sim (@ye_world_) 15 de setembro de 2024

Vale a pena notar… antes do show, Bianca teve um encontro individual com pelo menos uma das crianças – North, de quem ela é muito próxima em geral.

Os dois tomaram café da manhã juntos no InterContinental Haikou Seaview no domingo de manhã, horas antes do grande show… nenhuma palavra sobre se o frio na barriga tornou difícil engolir a refeição – mas ela é meio que uma profissional neste momento.



North esteve no palco com Ye na Coreia do Sul há algumas semanas e tem feito aparições regulares com ele desde dezembro passado… então ela provavelmente está ajudando seus irmãos a lidar com sua própria ansiedade no palco, se eles tiverem alguma.



