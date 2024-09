Karen Read diz que estava com raiva do policial BF, mas não o mataria

Reproduzir conteúdo de vídeo



abc

Karen leuestá quebrando o silêncio dela … admitindo que estava com raiva do policial de Boston John O’Keefe na noite em que ele morreu – mas diz que isso não significa que ela o atropelou com seu SUV.

Leia – quem está agendado para ser recuperado pela morte de O’Keefe em janeiro de 2025 – sentou-se para uma entrevista com a ABC News … dizendo que John realmente a aborreceu depois de uma noite de bebedeira em 2022, e ela o deixou com raiva na casa de um amigo.

Questionada se uma combinação de raiva e álcool poderia tê-la levado a tentar “matar” O’Keefe com seu SUV, Read mostra sua frustração… negando que o fez e enfatizando que nunca faria isso.

Karen discute o medo e o pavor que sentiu quando John não voltou para casa – a princípio pensando que ele poderia ter sido atingido por um limpa-neve – e descreve como foi procurá-lo.

O corpo de O’Keefe foi encontrado no jardim da casa do amigo, coberto de neve na manhã seguinte. Assista ao clipe para ouvir a descrição de Read sobre a condição do corpo de John quando ela o encontrou.

Os promotores afirmam que Read teve uma discussão com O’Keefe em 2022 antes de recuar e atropelá-lo com seu SUV, matando-o e fugindo bêbado do local. A equipe de Read diz que ela foi incriminada depois que começou uma briga entre John e seus outros amigos policiais.

Advogado de defesa Alan Jackson declara no clipe que outra pessoa na casa é responsável por sua morte e afirma que há um encobrimento de assassinato.