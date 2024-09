Karolina Muchova supera Beatriz Haddad Maia e retorna às semifinais do US Open

NOVA YORK — Karolina Muchova está de volta às semifinais do US Open pelo segundo ano consecutivo, pontuando seu retorno de uma cirurgia no pulso ao derrotar a número 22 Beatriz Haddad Maia por 6-1 e 6-4 na quarta-feira.

Muchova perdeu para a eventual campeã Coco Gauff nas semifinais de 2023 em Flushing Meadows e depois ficou de fora por quase 10 meses após sofrer uma lesão no pulso durante o torneio.

A jogadora tcheca voltou à ação em junho, pouco antes de Wimbledon, e pouco mais de dois meses depois, ela está em sua quarta semifinal de Grand Slam na carreira.

Muchova, que ainda não perdeu nenhum set neste torneio, venceu 10 de suas últimas 11 partidas no US Open, com um histórico de 7-5 em suas cinco primeiras participações na chave principal do evento.

Ela parecia estar lutando contra um problema físico não revelado no segundo set e estava segurando o quadril entre os pontos antes de deixar a quadra com um fisioterapeuta.

Muchova não especificou a natureza do desconforto quando questionada por Pam Shriver, da ESPN, após a partida.

“Uma partida um pouco estranha, devo dizer”, disse Muchova em sua entrevista na quadra. “Tive pequenos problemas, não gostaria de comentar sobre isso, na verdade, se está tudo bem. Mas estou feliz por ter conseguido, correr para o banheiro e voltar. Desculpe se perturbou alguém, mas não tive outra escolha.”

Haddad Maia, a primeira brasileira a chegar às quartas de final do US Open desde Maria Bueno em 1968, também pediu uma quebra depois que Muchova segurou o serviço e abriu 5-3 no segundo set, e foi atendida por um treinador.

Muchova é a 19ª mulher não cabeça de chave na era Open a chegar às semifinais em Nova York, e apenas a quinta a fazê-lo sem perder um set, ao lado de Mima Jausovec (1976), Flavia Pennetta (2013), Peng Shuai (2014) e a qualificada Emma Raducanu, que conquistou o título em 2021.

Ela enfrentará a número 1 Iga Swiatek ou a número 6 Jessica Pegula na quinta-feira nas semifinais.

ESPN Stats & Information, The Associated Press e Reuters contribuíram para esta reportagem.