Katy Perry, Nicole Kidman e mais usam looks ousados ​​para desfile da Balenciaga

O mau tempo não conseguiu afastar as estrelas do desfile da Balenciaga na Paris Fashion Week… com várias celebridades chegando ao evento com seus looks mais ousados.

Confira… Katy Perry inclinou-se para o tempo úmido e chuvoso, exibindo um visual de cabelo molhado enquanto posava com um conjunto preto feito de uma mochila e uma espécie de pochete. A cantora sorriu ao parar para as câmeras, fazendo um sinal de paz antes de entrar no show.

Nicole Kidman também ganhou o memorando todo preto, aparecendo no desfile com gola alta preta, saia combinando e sapatos clássicos de couro. A atriz manteve o cabelo e a maquiagem mínimos… provavelmente uma escolha de estilo inspirada no dia úmido.

Modelo Ashley Graham agasalhada para o desfile da Balenciaga, vestindo uma jaqueta peluda e curta que combinava com sua saia preta brilhante. Assim como Nicole, Ashley optou por lábios neutros e deixou as roupas falarem por si.

Claro, várias outras It-girls compareceram ao grande evento da passarela, com a modelo (e Leonardo Di Caprionamorada) Vittoria Ceretti e TikToker Dixie D’Amelio ambos aparecendo no evento.

Balenciaga claramente se recuperou de sua controvérsia publicitária de 2022… quando a grife foi criticada por fazer crianças posarem com ursinhos de pelúcia vestidos em cativeiro para uma campanha. Mais tarde, a empresa pediu desculpas pelos anúncios inadequados, observando que eles representavam “a segurança e o bem-estar das crianças”.