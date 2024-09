Katy Perry revela de forma divertida quem é o chefe em casa ao receber seu prêmio MTV Video Vanguard

Katy Perry passou anos sem o sucesso musical que ela teve em seus dias de glória há uma década. Agora, com o próximo lançamento do seu novo álbum em 20 de setembro, 143ela espera fazer o tão esperado retorno que seus fãs estavam esperando. Perry era uma ídolo americano juíza por vários anos e dedicou mais tempo a isso, à sua linha de calçados e à sua filha do que à sua carreira musical.

É por isso que no MTV Video Music Awards de 2024, Katy Perry realmente cativou o público ao aceitar o prestigioso prêmio de vanguarda do vídeo. Seu noivo, Orlando Bloompreparou o cenário com uma introdução sincera, mas foram as próprias palavras de Katy que ressoaram profundamente.

Reação de Taylor Swift e Jack Antonoff a ‘Both Kind and C—‘ de Katy Perry

Em sua homenagem, Bloom destacou a dualidade da personalidade de Katy, dizendo: “Você a conhece como uma superestrela global que traz amor, luz e seu senso de humor único para cada música que ela escreve” Durante seu discurso de aceitação, ela comentou: “Sempre acreditei que a música é uma linguagem universal que pode curar, inspirar e unir as pessoas.”

A performance de Katy naquela noite foi nada menos que eletrizante. Depois, ela expressou sua gratidão, dizendo: “Este prêmio não é só para mim; é para todos que já sentiram que podiam ser eles mesmos. Suas vozes importam, e tenho orgulho de estar com vocês.”

O momento mágico de Bloom e Perry no VMA

Num momento de descontração, ela acrescentou: “E lembre-se, até as superestrelas precisam lavar a louça!“Esse comentário brincalhão demonstrou sua natureza realista e lembrou a todos que, apesar de sua fama, ela abraça as realidades cotidianas da vida.

Bloom ecoou seus sentimentos sobre o impacto de sua música, afirmando: “Nos momentos em que mais precisamos, sua música e o mundo extraordinário que ela cria trouxeram uma sensação de alegria e riso.”

A capacidade de Katy de se conectar com seu público ficou evidente quando ela compartilhou sua jornada, enfatizando que sua arte é um reflexo de seu coração.Eu crio porque quero inspirar outras pessoas a abraçarem seu verdadeiro eu“, ela declarou.

O amor entre Katy e Orlando estavam palpáveis ​​durante toda a noite. Após sua apresentação, eles compartilharam um beijo apaixonado, simbolizando seu apoio inabalável um ao outro. O orgulho de Bloom ficou claro quando ele disse: “Parabéns por essa honra, baby, estou tão orgulhosa de você“, que resume a admiração que ele tem pelo talento e dedicação dela.

Katy também reservou um momento para agradecer aos seus fãs, dizendo: “Você é a razão pela qual continuo ultrapassando limites e criando. Seu amor alimenta meu fogo“Essa conexão com seu público é o que a torna tão amada, pois ela continua a inspirar inúmeras pessoas ao redor do mundo.