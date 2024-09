Katy Perry usa produtos de Kamala Harris após endosso de Taylor Swift

Taylor Swift não é a única estrela pop que endossa publicamente Kamala Harris … Katy Perry saiu com alguns produtos de apoio à corrida presidencial do vice-presidente na quarta-feira.

Horas depois Taylor Swift anunciou seu endosso a Harris e Tim Walz Durante a campanha de Trump para a Casa Branca, o colega cantor saiu em Manhattan usando um chapéu Harris-Walz com estampa camuflada.

Katy provavelmente está apenas mostrando seu apoio a Harris depois de seu desempenho matador durante o debate de terça-feira à noite contra Donald Trump … mas alguns fãs estão especulando que KP está tentando roubar parte do trovão de Taylor após o endosso altamente divulgado de Swift.

Mas depois do debate de terça-feira, a cantora de “Cruel Summer” se pronunciou nas redes sociais… declarando seu apoio a Harri é e dando golpes sutis em Trump e seu companheiro de chapa, JD Vance .

Inúmeras celebridades demonstraram seu amor no anúncio online de Taylor… com Olivia Wilde , Kylie Kelce , Hilary Duff , Christie Brinkley , Demi Lovato , Blake Lively , Senhora Gaga e outros apertando o botão curtir.

Katy, no entanto, não clicou no post de Taylor… apesar de seguir seu ex-inimigo no Instagram.