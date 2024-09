Kayla Harrison sobre o legado complicado de Ronda Rousey: ‘Você não pode negar o fato de que ela quebrou um teto para as mulheres’

No seu auge, Ronda Rousey era a única pessoa no elenco do UFC que podia rivalizar com Conor McGregor em popularidade e atenção, mas sua rápida queda em desgraça quase igualou sua ascensão ao estrelato.

Em menos de quatro anos, Rousey ajudou a introduzir mulheres no UFC. Ela se tornou uma campeã defensora de seis títulos, mas depois sofreu uma derrota brutal por nocaute para Holly Holm e só fez mais uma aparição sendo atacada por Amanda Nunes em 48 segundos antes de deixar o esporte para sempre. Embora tenha sido introduzida no Hall da Fama do UFC, Rousey raramente abordou suas perdas ou sua saída do esporte até mais recentemente, quando revelou que um histórico severo de concussões realmente não lhe deixou escolha a não ser parar de lutar.

Seu legado complexo fez com que Rousey acreditasse que se ela comparecesse a um evento do UFC hoje em dia, enfrentaria um público hostil em vez de fãs esperando para recebê-la de braços abertos.

Kayla Harrison, que tinha Rousey como colega de quarto e de equipe quando ambas competiam no judô pelos Estados Unidos, entende que os sentimentos são mistos quando se trata da ex-campeã peso galo do UFC, mas seu impacto no esporte é inegável.

“Eu acho que para mim, não importa quem Ronda seja como pessoa e não importa o que ela diga ou pense ou como ela faça as coisas ou como ela lida com perdas, como ela lida com qualquer coisa, não importa o que, você não pode negar o fato de que ela quebrou um teto para as mulheres”, Harrison disse ao MMA Fighting. “Dana White deixou registrado várias vezes que ele nunca teria mulheres no UFC. Ela f*deu um tiro certeiro nisso.

“Para mim, esse é o legado dela. Não importa o que ela diga ou faça, é claro que humanos são humanos, as pessoas lidam com as coisas do jeito que lidam com as coisas, mas ela abriu o caminho quando não havia jeito. Sou eternamente grata a isso [for].”

Muito antes de conquistar a PFL e se tornar uma adição de alto nível ao elenco do UFC, Harrison admirava Rousey como o padrão ouro quando se tratava de seus sonhos de se tornar uma campeã olímpica.

Embora não tenha ganhado o ouro, Rousey foi a primeira mulher americana a ganhar uma medalha no judô quando conquistou o bronze nos jogos de 2008 em Pequim, China. Quatro anos depois, Harrison superou Rousey ao se tornar a primeira americana a ganhar o ouro no judô e então ela fez isso novamente nas Olimpíadas de 2016.

Assim como sua história compartilhada no judô, Harrison acabou seguindo os passos de Rousey também no MMA.

“Em um ponto, ela foi meu modelo e eu vivi com ela, treinei com ela”, disse Harrison. “Tudo o que ela fazia, eu queria fazer melhor. Eu não sabia o que diabos eu faria depois das Olimpíadas. Eu não sabia para onde eu iria. Ela me mostrou esse caminho e então ela tornou esse caminho realmente largo.”

Harrison não sabe dizer com certeza o que teria acontecido em sua carreira pós-Olimpíadas se Rousey não tivesse invadido o UFC e se tornado uma grande atração para a empresa.

Embora o MMA feminino já existisse muito antes de Rousey chegar, seu impacto mudou o jogo, especialmente no que diz respeito ao UFC.

É por isso que Harrison ainda tem Rousey em tão alta conta, independentemente de como ela se aposentou ou da maneira como ela se comportou ao sair.

“[Women’s MMA] passou de tipo, oh, talvez você pudesse ganhar um pouco de dinheiro e talvez as meninas também possam lutar, para tipo, há meninas jovens em todo o mundo agora que estão treinando MMA e que são arrasadoras e que não têm medo de ser grandes, fortes, poderosas e confiantes”, disse Harrison. “Ronda é parte disso. Isso é história. Isso é poderoso.

“Isso só mostra que não importa quem você é, você pode fazer grandes coisas. Novamente, não importa como ela lida com isso, ou o que ela diz sobre isso, o fim de sua carreira, ela abriu um caminho quando não havia um caminho. Isso é para mim, seu legado.”