Kelly Osbourne fala sobre como os centros de reabilitação voltam a viciados em novo documentário

Mateus Perry foi para a reabilitação inúmeras vezes, mas nunca travou, e um novo documentário do TMZ explora como algumas dessas instalações podem fazer mais mal do que bem aos viciados.

TMZ Studios tem um novo documentário – “TMZ Investigates Matthew Perry and the Secret Celebrity Drug Ring” – que vai ao ar na FOX na segunda-feira à noite às 21h (horário do leste dos EUA) e será lançado na terça-feira no Hulu.