Kendrick Lamar será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl 59 em Nova Orleans

Kendrick Lamar fará o show do intervalo do Super Bowl LIX em Nova Orleans, a estrela da NFL e do hip-hop anunciou na manhã de domingo… um dos shows de maior destaque do mundo!

A escolha faz muito sentido. Kendrick, vencedor de 17 Grammys, tinha sem dúvida a música do verão em “Not Like Us”, e com Drakefez parte da maior briga de rap em pelo menos uma década.

“Qual é o problema, pessoal, meu nome Kendrick Lamar e eu estarei me apresentando no Super Bowl 59”, disse K. Dot no vídeo de anúncio, enquanto estava em um campo de futebol, em frente a uma bandeira americana gigante, e atirava bolas de uma máquina Jugs.

“Você vai chegar? Espero que sim. Você sabe que só há uma oportunidade de ganhar um campeonato. Sem rodadas 2. Vamos lá!”

Falando em Drizzy, a referência ao “segundo round” no anúncio do intervalo é provavelmente uma chance contra o rapper… que está provocando uma segunda tentativa com Lamar.

Quanto ao momento da atração principal do intervalo, a NFL não perdeu tempo este ano. A liga normalmente espera até alguns jogos do início da temporada, mas desta vez, revelou tudo no domingo, antes do início da primeira semana.

A NFL conhece bem a contratação dos melhores talentos para o show do intervalo do SB. Ano passado Usher teve a honra de atuar, enquanto Rihanna pressionou SB 57. 56 foi Dre, Eminem, bisbilhoteiro, Maria J.dar 50 centavos … e foi épico.

O show contou com lendas como Príncipe dar Michael Jackson.

Os artistas costumam trazer convidados… e Kendrick trabalhou com todos, de Em a Travis Scott … então espere alguns amigos.