Kentucky vence UNC e Alabama pelo compromisso de Jasper Johnson

O novo técnico do Kentucky, Mark Pope, conseguiu uma vitória marcante no recrutamento na quinta-feira, quando o armador cinco estrelas Jasper Johnson anunciou seu comprometimento com os Wildcats, que derrotaram a Carolina do Norte e o Alabama por sua promessa.

Arkansas e Louisville também estavam entre os cinco finalistas de Johnson, mas foi uma batalha a três entre Kentucky, Carolina do Norte e Alabama nos últimos meses. Saindo do período de julho, Alabama era percebido como o favorito, mas Pope e os Wildcats surgiram nas últimas semanas para emergir como o destino de Johnson.

Embora Johnson tenha frequentado a Link Academy (Missouri) na temporada passada e assinado em julho com a Overtime Elite, ele é natural de Lexington e está voltando para casa para a faculdade.

“Sendo de Lexington e jogando pela escola de origem, minha cidade e estado significaram algo para mim”, ele disse à ESPN. “A Rupp Arena é um lugar mágico.”

Escolhas do editor

Pope e seus assistentes fizeram seu discurso final no início desta semana.

“Fiquei próximo da equipe. Eles foram muito consistentes no processo de recrutamento. Eles tiraram um tempo para me conhecer”, disse Johnson. “Toda a equipe veio ao meu apartamento à meia-noite na primeira noite em que os treinadores puderam sair. Isso foi legal.”

Um armador de 6 pés e 4 polegadas, Johnson está classificado como o número 13 na ESPN 100. Ele teve uma média de 14,8 pontos por jogo para o programa Team Thad no circuito Nike EYBL durante a primavera antes de marcar 19,8 pontos em cinco jogos no Nike Peach Jam em julho. Johnson também ajudou a liderar o time sub-18 de basquete dos EUA para a medalha de ouro na FIBA ​​AmeriCup em junho, com uma média de 10,0 pontos por jogo e arremessando 42,3% da faixa de 3 pontos.

Johnson é um dos melhores pontuadores puros do país, misturando arremessos, investidas rápidas para a cesta e finalizações criativas. Sua envergadura é próxima de 6-9, e ele mostrou a habilidade de marcar a bola. Sua força é espaçar a quadra com seu arremesso de 3 pontos. Johnson força os defensores a fecharem com a mentalidade de dirigir, e uma vez na pista, ele tem um flutuador confiável e faz suas bandejas. Sua visão de passe e instintos naturais de jogo permitem que ele jogue em qualquer posição de guarda.

Pope agora conseguiu dois recrutas importantes no estado para começar sua classe de 2025, com Johnson seguindo o pivô top 50 Malachi Moreno, que se comprometeu em agosto. Johnson é o segundo prospecto mais bem classificado na classe de 2025 a se comprometer neste momento, com o armador top 10 Darius Acuff (Arkansas) o único prospecto comprometido com classificação mais alta.

Outros alvos na lista de Pope para 2025 incluem Nate Ament (nº 4 na ESPN 100), Caleb Wilson (nº 5), Chris Cenac Jr. (nº 7), Mikel Brown Jr. (nº 12), Tounde Yessoufou (nº 18) e Braylon Mullins (nº 24).