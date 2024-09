Kevin De Bruyne assusta Man City com lesão antes do confronto com o Arsenal

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, sugeriu que Kevin De Bruyne é dúvida para a visita do Arsenal ao Estádio Etihad no domingo, depois que o meio-campista foi forçado a sair devido a uma lesão contra a Inter de Milão.

De Bruyne foi substituído no intervalo durante o empate de 0-0 na quarta-feira à noite. O belga sofreu uma lesão no final do primeiro tempo após tentar correr para uma bola de Jack Grealish.

“Faremos uma avaliação hoje à noite e terei mais informações amanhã”, disse Guardiola.

“Os médicos me disseram que ele não estava bem para jogar, mas eu estava pensando em mudar isso no intervalo de qualquer maneira.

“Quando você está sozinho e perde bolas fáceis, é um contra-ataque — é impossível pará-lo. Você tem que ser mais preciso. Aconteceu especialmente no lado esquerdo com Kevin. Perdemos a bola sem pressão e quando isso acontece eles podem te matar.”

Kevin De Bruyne sofreu uma lesão no primeiro tempo do empate do Man City com a Inter de Milão. Crystal Pix/MB Media/Getty Images

Apesar de começar a campanha da Liga dos Campeões com um empate, Guardiola insistiu que estava feliz com o desempenho do City.

A Inter teve chances, mas o time de Guardiola também, incluindo dois cabeceios tardios do substituto Ilkay Gündogan.

“É o começo da temporada”, disse o técnico do City.

“As exibições serão melhores, com mais tempo seremos melhores. Jogamos muito bem. Amo meu time, somos um time fantástico. O Inter é um time que defende muito bem. Eles são mestres da defesa e das transições também.”

A melhor oportunidade da Inter foi do ex-meio-campista do Manchester United Henrikh Mkhitaryan, que chutou por cima do travessão de dentro da área.

“Eles fizeram uma apresentação gigantesca”, disse o chefe Simone Inzaghi.

“Pedi que jogassem exatamente como fizeram. Todos nós conhecemos o Manchester City e do que eles são capazes. Sabíamos que tínhamos que fazer de tudo e jogar uma ótima partida, e fizemos isso. Quando trabalhamos bem como um time, dificultamos para todos.”