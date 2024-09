Kevin De Bruyne sobre o calendário: A FIFA valoriza mais o dinheiro do que os jogadores

O meio-campista do Manchester City e capitão da Bélgica, Kevin De Bruyne, disse que o dinheiro fala mais alto para a FIFA e a UEFA, ao levantar preocupações sobre o impacto de um calendário lotado na saúde e no desempenho dos jogadores.

Todas as três competições europeias de clubes foram expandidas para 36 equipes nesta temporada e os sindicatos europeus membros da FIFPRO iniciaram uma ação legal contra a FIFA sobre a expansão da Copa do Mundo de Clubes masculina para 32 equipes, que começará em junho nos Estados Unidos.

O jogador de 33 anos foi questionado se ele está preocupado com os jogos adicionados em competições de clubes e internacionais. “O problema real surgirá depois da Copa do Mundo de Clubes”, disse De Bruyne aos repórteres antes da partida da Liga das Nações de sexta-feira contra Israel.

“Sabemos que haverá apenas três semanas entre a final da Copa do Mundo de Clubes e a primeira partida da Premier League. Então, temos três semanas para descansar e nos preparar para outras 80 partidas.”

Em julho, o sindicato dos jogadores de futebol FIFPRO disse que estava registrando uma queixa junto aos reguladores antitruste da UE sobre o calendário de partidas internacionais da FIFA.

Um relatório divulgado pela FIFPRO na quinta-feira disse que alguns jogadores têm apenas 12% do ano para descansar, o que é resultado de os organizadores da competição não priorizarem o bem-estar dos jogadores.

“Talvez este ano as coisas fiquem bem, mas o ano que vem pode ser problemático. A Associação de Jogadores Profissionais de Futebol na Inglaterra e outras associações de jogadores tentaram encontrar soluções”, ele acrescentou.

“A questão é que a UEFA e a FIFA continuam adicionando partidas extras, e podemos levantar preocupações, mas nenhuma solução foi encontrada. Parece que o dinheiro fala mais alto que as vozes dos jogadores.”

Um relatório do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES) disse que não há evidências claras de aumento na carga de trabalho de jogadores de elite desde os anos 2000.

O centro de pesquisa independente na Suíça, fundado em 1995 em uma joint venture com a FIFA, relatou que o atual campeão do Mundo de Clubes, o City, jogou quase 63% de suas partidas oficiais em competições organizadas pela liga durante a temporada 2023-2024.

Os amistosos de clubes representaram 4,8% do total de jogos do City, enquanto os jogos organizados pela FIFA representaram 3,2% e as partidas da UEFA representaram 17,7%.

Na temporada passada, a Inglaterra registrou o maior número de partidas nacionais consecutivas (87) entre as principais ligas europeias, com os clubes da Premier League apresentando o menor tempo de recuperação entre os jogos, em média, 67,3 horas.