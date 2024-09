Kevin Lee diz que se ofereceu para lutar no Contender Series de Dana White por uma chance de retornar ao UFC

Kevin Lee quer voltar ao UFC — tanto que ele diz que estava disposto a lutar Dana BrancoSérie Contender de para chegar lá.

O desafiante ao título interino teve uma segunda chance com a promoção em julho de 2023, sendo parado por Rinat Fakhretdinov em 55 segundos no UFC Vegas 76. O “Fenômeno da Motown” diz que está no Kill Cliff FC aprimorando seu jogo e até teve uma discussão com os matchmakers do UFC sobre competir no Contender Series para mostrar o quão apaixonado ele está em seguir em frente em sua carreira.

“Quer dizer, estou interessado em fazer mais lutas de grappling e coisas dessa natureza, mas meu amor real é pelo MMA”, disse Lee em Anik & Florian. “Quero competir novamente, e só para mostrar o quão sério eu sou, eu até disse a Sean Shelby que estou disposto a ir ao Dana White’s Contender Series para mostrar o quão sério eu sou sobre competir em alto nível.

“A próxima luta não será por dinheiro ou qualquer outra coisa, mas para mostrar que posso competir e que meu corpo pode suportar a tensão que estou colocando nele.”

Lee diz que tem um ótimo relacionamento com Shelby, junto com muitos dos chefões do UFC até hoje. Apesar disso, Lee diz que Shelby negou seu pedido.

“Ele disse não, mas eu estava disposto a fazer isso”, disse Lee. “São $ 5.000 fixos. É tudo o que você ganha. Por $ 5.000, estamos perdendo dinheiro, mas ainda estou disposto a fazer isso.”

Seja o UFC, PFL, ONE ou qualquer outra promoção conhecida, o profissional com 27 lutas diz que seu telefone estará ligado esperando a ligação.

“Quanto ao cronograma, isso será para qualquer promoção que vier primeiro, e eu vou assinar esse acordo”, disse Lee.”