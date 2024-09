Kevin Lee não entende por que o UFC rejeitou a oferta da Contender Series: ‘Acho que teria sido grande’

Kevin Lee está disposto a seguir o caminho menos percorrido para voltar ao UFC, ou a uma grande promoção de MMA – que incluiu a oferta para competir no Dana BrancoSérie de Concorrentes.

Como Lee disse em uma entrevista anterior com Anik e Florian, o UFC negou seu pedido, e agora, o ex-desafiante interino ao título dos leves do UFC tem duas lutas marcadas. Primeiro, seu retorno ao MMA neste sábado, quando enfrenta Thiago Oliveira no Lights Out Championship 17, em Michigan, seu estado natal. A luta marca a primeira luta de Lee desde a derrota de 55 segundos para Rinat Fakhretdinov no UFC Vegas 76, em julho de 2023.

Quando questionado sobre por que o pensamento da Contender Series não se concretizou, Lee ainda pareceu um pouco surpreso.

“Eu acho que [made] sentido”, disse Lee ao MMA Fighting. “Não sei exatamente qual é o problema. Sinceramente não sei. Não são os números, certo? Eu ouvi Dana se gabar de Belal Muhammad quando ele envolveu o cinturão e se gabou de ter obtido mais visualizações do que qualquer outro campeão – e foram cerca de 20 milhões de visualizações ou algo assim. Mas meu irmão [former fighter-turned-famous food vlogger Keith Lee] fiz um pequeno vídeo para eu me preparar para minha última luta no APEX e, lembre-se, essa é uma luta preliminar de card APEX, e meu irmão fez um post e teve 12 milhões de visualizações comparado a um campeão que fez 20 milhões opiniões e Dana está se gabando disso, então não acho que esse seja o problema.

“Não acho que a questão seja eu não ter vontade de aparecer e fazer grandes lutas porque foi tudo o que fiz. Honestamente, não consigo apontar qual é o problema. Não sei. Eu me ofereci para fazer aquela luta. Acho que teria sido grande. Eu acho que teria sido ótimo para Série de Concorrentes de Dana Whitemas a oferta está fora de questão neste momento. Eu ofereci. Eles disseram que não, vamos seguir em frente. Sem suor na minha testa.

Lee agora volta ao cenário regional de MMA para enfrentar Oliveira e, menos de dois meses depois, o jovem de 32 anos estreia na promoção Gamebred Bareknuckle MMA de Jorge Masvidal, em Biloxi, Mississípi, em seu oitavo evento, onde luta contra Saul Almeida .

Para “The Motown Phenom”, a contratação de Almeida aconteceu rapidamente, e ele não conseguiu dizer sim rápido o suficiente.

“Qualquer pessoa que seja lutador profissional sabe que esse encontro realmente dá início ao treinamento”, explicou Lee. “Isso realmente dá a você quase um senso de propósito. Luto há muito, muito tempo, então não estou com muita vontade de lutar pelo UFC. Foi aí que construí a minha carreira e sinto que dei muito à empresa, mas se não é isso que vem a seguir, então não é isso que vem a seguir. Eu lutarei em outro lugar.

“E é isso que vou fazer e talvez seja parte disso que ainda tenho que mostrar meu valor para eles. É um pouco louco dizer isso neste momento da minha carreira, considerando o quanto realmente fiz pela empresa. Mas acho que sou muito teimoso e acho que isso pode ter confundido Dana [way] algumas vezes. Fiz alguns comentários sobre o APEX e acho que isso pode ser [something that bothered him]. Mas ouça, isso é o que eu faço. Isso faz parte de ser eu. Se as pessoas me fazem uma pergunta, dou-lhes uma resposta verdadeira e honesta. E, ao mesmo tempo, nunca fiz mal a ninguém nesta indústria – desde o pessoal da mídia, até os publicitários, o relações públicas, todo mundo nos bastidores do UFC, sinto que todos que toquei, fiz o certo. Então no final das contas eu mantenho a cabeça erguida, lutamos a próxima luta no sábado.”

A jornada de volta ao lugar onde Lee sente que pertence no atual panteão do esporte começa neste fim de semana. No papel, Lee certamente seria um grande favorito contra o profissional de 30 lutas de Oliveira, mas isso não significa que haja muito peso sobre seus ombros em relação a onde o resultado pode levá-lo.

“Um pouco mais relaxado, mas ao mesmo tempo ainda há muita pressão quando volto para casa e não sou campeão mundial”, disse Lee. “Sim, claro, lutei pelo cinturão, mas não sou campeão mundial. Então, sinto que ainda tenho muito a provar e, sim, há muita pressão. Com a experiência vem um pouco mais de relaxamento. Com a experiência vem o tipo: ‘OK, eu simplesmente sei como são esses sentimentos e sei como controlá-los’. Mas há muita pressão e com certeza estou sentindo isso para essa luta.

“Eu vou gritar com ele. Vou mostrar que há níveis no jogo de luta e, no final das contas, vou mostrar que estou de volta, saudável e pronto para competir até 155 libras. Eu sei que essa luta está em 170, mas isso é por causa da falta de prazo. Estou voltando, estou pronto para competir até 155 libras, e [show] Ainda posso competir com os melhores lutadores de 155 libras.”