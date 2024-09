Kevin Liles deixa o WMG

Depois de uma década, é hora de passar a tocha.

No dia 30 de setembro, partirei do 3EE e do WMG, e nossos incrivelmente talentosos líderes locais, Rayna Bass e Selim Bouab, bem como o notável Gregg Nadel, têm minhas bênçãos para o futuro. pic.twitter.com/6rlomjECSb

-Kevin Liles (@KevinLiles1) 17 de setembro de 2024

@KevinLiles1