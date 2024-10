Khabib Nurmagomedov diz que Islam Makhachev espera retornar para defender o título em janeiro

Islam Makhachev parece pronto para regressar no Ano Novo.

Essa é a palavra do companheiro de equipe, amigo e técnico de longa data de Makhachev, Khabib Nurmagomedov, que revelou planos para o campeão dos leves do UFC defender seu título em janeiro, contra um adversário ainda não identificado.

“O UFC já nos ofereceu luta, em janeiro. Nós aceitamos”, revelou Nurmagomedov durante uma aparição na Indonésia no fim de semana passado (vídeo fornecido por Ushatayka).

Nurmagomedov não mencionou nenhum nome, embora seja quase certo que será uma revanche contra o candidato número 1, Arman Tsarukyan.

Tsarukyan se consolidou como o próximo desafiante ao título depois de derrotar o ex-campeão Charles Oliveira no UFC 300, ampliando sua seqüência de vitórias para quatro consecutivas. Em sua estreia no octógono em 2019, Tsarukyan realmente enfrentou Makhachev e ganhou o bônus de Luta da Noite após uma guerra exaustiva de três rounds que terminou com Tsarukyan sofrendo uma derrota por decisão unânime.

Agora Tsarukyan busca vingança ao tentar se tornar campeão do UFC pela primeira vez em sua carreira.

No que diz respeito a esse desafio potencial ou a qualquer outra pessoa que esteja buscando o título de Makhachev, Nurmagomedov reconheceu que seu prodígio de 32 anos sempre tirará o melhor proveito de qualquer adversário por causa do que ele representa.

“O Islã agora não é apenas campeão, mas também é o melhor lutador do mundo hoje, peso por peso”, disse Nurmagomedov.

Makhachev não experimentou a derrota desde sua segunda luta no UFC – uma derrota impressionante para Adriano Martins – e agora ele conquistou notáveis ​​14 vitórias consecutivas, incluindo vitórias sobre três ex-campeões do UFC e quatro lutadores atualmente classificados entre os 15 primeiros. na divisão leve do UFC.