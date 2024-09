Khabib Nurmagomedov revela que ‘era meu plano’ fazer Dustin Poirier ir para a guilhotina para finalizar

Khabib Nurmagomedov é amplamente considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos, mas ele também merece crédito como um mestre estrategista.

Em 2019, o russo invicto estava se preparando para a segunda defesa de seu título peso leve do UFC com um confronto contra o campeão interino Dustin Poirier. Na época, Poirier estava invicto em seis lutas consecutivas, que incluíam vitórias notáveis ​​sobre Justin Gaethje, Eddie Alvarez e Max Holloway.

Embora seja mais conhecido como um striker letal, Poirier também emprega um jogo de chão impressionante quando necessário, mas sua finalização preferida sempre foi a guilhotina. Apesar de nunca ter finalizado um oponente em uma luta profissional com ela, Poirier continua comprometido com a guilhotina — e Nurmagomedov sabia disso indo para o UFC 242.

“Era todo o meu campo de treinamento quando eu ia tentar derrubá-lo, sua guilhotina de mão direita é muito boa”, explicou Nurmagomedov no Inspire-me podcast. “Ele sempre tenta isso. Não com a mão esquerda — mão direita. Como ele é canhoto, ele pega com a mão direita e move os quadris. Eu sei porque sou ortodoxo com [my] mão direita, mas eu gosto de estrangular as pessoas com a mão esquerda. Eu sabia que ele iria tentar me estrangular com [his] mão direita.

“Primeira vez que eu [gave it to him]ele não pega. A segunda vez que ele pega isso, eu deixo ele me sufocar, ele vai ao máximo, eu mudei meu corpo. Eu voltei, eu [gave it to] ele porque eu tentei deixá-lo cansado.”

Nurmagomedov reconhece que permitir que Poirier afundasse sua guilhotina foi uma manobra arriscada, mas ele também sentiu que esse era seu melhor caminho para a vitória.

Com Poirier tão comprometido com a finalização, Nurmagomedov só precisava relaxar, encontrar sua saída e então teria um oponente exausto embaixo dele.

“Era meu plano, mas era um plano muito perigoso”, disse Nurmagomedov. “Porque você tem que ter cuidado. Talvez você pense que ele não está te sufocando e você pode dormir. Depois disso, quando eu escapei, eu entendi que ele estava acabado. Eu pego as costas dele e o estrangulo.”

Habilidade por habilidade, Nurmagomedov sempre foi um dos competidores mais ferozes sempre que pisava no octógono do UFC, mas naquela noite Poirier estava travando uma batalha muito mais difícil e difícil quando se tratava de surpreender.

A luta aconteceu em Abu Dhabi, o que permitiu que o pai de Nurmagomedov, Abdulmanap, participasse do seu campo de treinamento e trabalhasse no corner do filho em uma das maiores lutas de sua carreira.

“Eu estava pensando em Dustin, acho que esse cara é louco”, disse Nurmagomedov. “Ele acha que eu vou bater na frente do meu pai? [The guillotine choke attempt] era muito próximo do pai, eu me lembro. Mudei meus quadris, escapei, saí.”

Apesar de todas as grandes vitórias em sua carreira, Nurmagomedov diz que a performance contra Poirier pode ser sua favorita, graças à presença de seu pai para treiná-lo naqueles últimos dias antes de defender com sucesso seu título dos leves do UFC.

“Acho que foi meu melhor momento”, disse Nurmagomedov. “Porque meu pai estava comigo durante todo o meu training camp, quando eu perdi peso, quando eu estava nos bastidores antes de ir para o octógono, quando você vai para o octógono, sai — em todos os lugares, meu pai estava comigo. Foi o melhor momento no UFC para mim.”

Infelizmente, Abdulmanap faleceu devido a complicações da COVID em 2020, então essa luta contra Poirier agora ocupa um lugar ainda maior no coração de Nurmagomedov, porque ele pôde compartilhá-la com seu pai.

Ele até se lembra de um momento em que conseguiu falar com o pai no canto enquanto tentava finalizar Poirier.

“Lembro-me de todo o tempo, de toda a ação, o que aconteceu foi muito perto da jaula, foi muito perto de [my] pai no meu canto”, disse Nurmagomedov. “Foram momentos muito engraçados. Como na primeira vez que o derrubei, peguei suas costas, tentei estrangulá-lo, mas não consegui, e [my] meu pai me disse: ‘Faça isso, faça isso, mude seus quadris, mude sua perna.’

“Lembro que tentei estrangulá-lo na primeira vez, mas Dustin fez um ótimo trabalho e ele escapou, e eu olhei para o pai e disse: ‘Ele está dormindo?’ ou algo assim, e o pai disse: ‘Não, concentre-se nele, não fale comigo!’ Foram momentos muito engraçados.”