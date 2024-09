Kim Kardashian fala com Menéndez Bros com o ator que interpreta Erik na nova série

Kim Kardashian está se reunindo com alguns presidiários notórios… conversando sobre reforma penitenciária com Érico dar Lyle Menéndez entre outros – logo depois que Erik criticou seu colega Ryan Murphy show, que é sobre suas vidas.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Kim acabou de parar no Centro Correcional Richard J. Donovan, perto de San Diego, para falar com um grupo de cerca de 40 presidiários – incluindo Erik e Lyle.