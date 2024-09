Kim Kardashian se mistura com celebridades em novo vídeo da gala da Inside Kering Foundation

TMZ. com

Kim Kardashian está circulando em novas imagens de dentro do jantar Caring for Women da Fundação Kering… conversando Jeff Bezos , Lauren Sanchez dar Donatella Versace .

TMZ obteve vídeo exclusivo de dentro da festa de gala repleta de estrelas de segunda-feira na cidade de Nova York, e o lugar está lotado de celebridades … e Kim está fazendo aquela coisa social de borboleta com seus amigos ricos e famosos.

Antes do jantar começar, Kim estava conversando com Donatella… moda é um assunto provável aqui, mas, ah, ser uma mosca na parede. Eles estão de mãos dadas, curtindo a companhia um do outro e conversando – e, claro, posando para fotos.