Kim Richards colocada em espera psicológica, tem confronto com Kyle por causa da sobriedade

Kim Richards foi excluída por toda a sua família … TMZ descobriu – mas é um caso de amor difícil porque nos disseram que ela saiu do caminho e foi colocada em prisão psiquiátrica no início deste mês, mas isso não terminou o drama.

Fontes policiais disseram ao TMZ… eles apareceram em uma casa Kyle possui na área de Los Angeles na noite de quarta-feira, depois que a estrela de “The Real Housewives of Beverly Hills” ligou para eles na esperança de tirar Kim de casa.

Disseram-nos que os policiais explicaram a Kyle que era uma questão civil e que ela teria que entrar com uma ação de despejo. Kim permanece em casa.

Fica ainda pior. A polícia disse ao TMZ que no início de setembro Kim estava em um hotel Hilton na área de Los Angeles e era incoerente. Kyle estava lá, a polícia foi chamada e quando chegaram pediram a Kim para sair, mas ela recusou. A polícia disse ao TMZ que Kim foi colocado em prisão psiquiátrica 5150 e levado de ambulância para um hospital.

Fontes policiais dizem que quando apareceram na noite de quarta-feira, Kyle lhes disse que Kim estava em sérios apuros por causa de sua sobriedade… e eles estavam preocupados com sua própria sobrevivência.

Se você não sabe… Kim e Kyle têm um relacionamento complicado – primeiro chamando a atenção do público durante o final da 1ª temporada de ‘RHOBH’, onde os dois tiveram uma grande briga e os problemas de Kim com o álcool.

No ano passado, Kim admitiu que não falava com Kyle há meses… mesmo depois sua separação do marido de longa data Maurício Umansky chamou a atenção nacional.