Kit de draft de hóquei fantasia 2024-25 – classificações da NHL, escolhas e muito mais

O disco vai cair na temporada 2023-24 da NHL em breve, e você pode entrar na ação com o ESPN Fantasy Hockey. Construa sua estratégia, selecione seu time e defina suas escalações enquanto tenta ser mais esperto que seus colegas gerentes de fantasy semana após semana para levantar sua própria taça.

Você é um jogador novo procurando um lugar para aprender o jogo? Um jogador experiente em uma liga profunda? Não importa em qual liga você esteja, temos os conselhos de fantasy e as escolhas que você precisa saber para começar.

Recursos: Projeções | Draft simulado | Tabela de profundidade de goleiros | Mais adicionados/removidos

Comece aqui

Como jogar e vencer sua liga como um profissional

Tudo, desde a preparação até a estratégia de draft e mais. Aqui estão as dicas dos profissionais sobre como jogar e vencer sua liga de fantasy hockey.

Escolhas de destaque: Atacantes | Defensores

Sean Allen analisou os dados, analisou os números e criou gráficos para ajudar você a prever quais atacantes e defensores estão preparados para temporadas de sucesso.

Melhores nomes de times de fantasy hockey para a temporada 2024-25 da NHL

Jogue com estilo enquanto encontra o nome perfeito para seu time de fantasia.

Qual liga de fantasy hockey é a certa para você?

A ESPN oferece cinco sistemas de pontuação e estilos de jogo de ligas de fantasy hockey. Qual é o certo para você? Confira nosso guia de ligas para aprender os detalhes de cada formato e as estratégias para vencê-los.

Não é possível elaborar sem classificações

Classificação de hóquei de fantasia 2024-25

Planeje seu draft com antecedência com nossas classificações, formuladas para ligas padrão da ESPN.

Recapitulação da pré-temporada

Guia de fantasia para negociações e contratações nesta offseason

Como Steven Stamkos e Jonathan Marchessault se sairão em Nashville? Jacob Markstrom sobe no ranking com o New Jersey Devils? Com ​​tantos rostos antigos em novos lugares, confira a perspectiva do fantasy hockey para essas estrelas e muito mais.

Melhores escolhas e análises de fantasy hockey do Draft da NHL de 2024

Com os principais prospectos do hóquei indo para seus novos times da NHL, quais contribuirão imediatamente e quais devem ser mantidos em ligas de titulares?

