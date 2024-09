Kiyan Anthony diz que Carmelo está deixando a escolha de Syracuse para ele

Kiyan Anthony conhece melhor do que a maioria sobre o legado de seu pai em Syracuse, que é um dos finalistas para o prêmio de prospecto nº 36 e recruta quatro estrelas no ranking ESPN 100 de 2025.

Antes de uma carreira decorada na NBA, Carmelo Anthony levou o Orange ao campeonato nacional de 2003 como calouro. Ele também doou uma quantia significativa de dinheiro para as instalações de basquete da escola, que agora levam seu nome.

Apesar desses laços familiares, Kiyan Anthony disse que seu pai e sua mãe, La La Anthony, não o incentivaram a escolher Syracuse.

“[My father] nunca me pressiona a ir para Syracuse só porque seu nome está na academia”, Anthony disse à ESPN na quarta-feira antes do lançamento da segunda temporada de “The Evolu7ion” no YouTube com Overtime. “Ele fez tanto em Syracuse. Ele sabe que eu sou eu mesmo. Eu só tenho que tomar minha própria decisão no final do dia.

“Se for Syracuse — eu vou muito lá e treino, eu trabalho lá — se for isso, é isso. Mas ele nunca vai dizer, ‘Você tem que ir para Syracuse. Você tem que ir para lá porque eu fui para lá.’ Ele não vai me fazer seguir seus passos a menos que eu realmente queira.”

Kiyan Anthony (à esquerda), que é o recruta número 36 na ESPN 100 de 2025, disse que seu pai, o ex-astro da NBA Carmelo Anthony, não o pressionou em nada para seguir seus passos e estudar em Syracuse, “a menos que eu realmente queira”. Jean Catuffe/Getty Images

Anthony disse que escolherá entre sua lista de finalistas — Syracuse, Auburn, USC, Florida State, Ohio State e Rutgers — nos próximos dois meses e espera fazer outra visita a Syracuse antes de sua decisão final.

Na Long Island Lutheran High School em Brookville, Nova York, a carreira de Anthony foi examinada por causa da família. Seu pai é um provável membro do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e sua mãe é uma atriz e celebridade com 15 milhões de seguidores no Instagram.

Em seu programa no YouTube, Anthony espera mostrar como é encarar a atenção que ele tem desde criança. Mas ele também ama que seus amigos e companheiros de equipe tenham a chance de dividir os holofotes com ele.

“Meus amigos talvez não tenham as mesmas oportunidades que eu, sou eu quem tenta trazê-los comigo”, disse Anthony. “Não quero que eles se sintam excluídos.”

Anthony, um armador de 1,95 m, também disse que quer provar que é mais do que um pontuador. Algumas de suas façanhas ofensivas, incluindo um esforço de 15 pontos no Rucker Park em abril, se tornaram virais, mas ele disse que está trabalhando para mostrar suas habilidades de criação de jogadas em sua última temporada no ensino médio.

E embora sua conexão com o pai atraia a maioria das manchetes, ele disse que sua mãe também desempenhou um papel fundamental em seu desenvolvimento.

“Eu diria que todo mundo vê quando as câmeras estão ligadas [my dad] e então eles estão em cima de mim porque estou jogando bem, mas eu diria que minha mãe faz muito mais coisas de fundo. Tipo, quando estou passando por algo ou preciso de alguém para conversar, minha mãe é definitivamente a pessoa”, disse Anthony. “E ela é quem realmente me empurra para entrar na academia, mesmo que eu não queira. Para ir à escola e ficar em dia com minhas notas e coisas assim.”

Desde o momento em que pegou uma bola de basquete, Anthony foi amarrado à escola onde seu pai fez história no basquete como uma estrela única que levou o Orange a um título nacional sobre o Kansas. E embora ele sempre tenha pensado na possibilidade de se tornar o próximo membro da família Anthony a vestir uma camisa do Syracuse, aqueles próximos a ele não o pressionarão.

Ele disse que sua próxima visita a Syracuse e seus outros finalistas, no entanto, influenciarão sua decisão. Seus pais desempenharão um papel conforme o processo se desenrola, ele disse, mas eles não decidirão seu futuro.

“Mesmo sabendo que basicamente o mundo inteiro quer que eu vá para Syracuse, ainda não tomei a decisão e ainda tenho que conversar mais com os treinadores e realmente entrar em detalhes — como quais outros jogadores estão vindo, como eles querem que eu jogue, como serei treinado e coisas assim”, disse Anthony. “Então ainda tenho que terminar minhas visitas e, então, finalmente, tomar uma decisão. Vou confiar muito nos meus pais com seus conselhos e como eles acham que uma escola se encaixa em mim.”