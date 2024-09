Ko navega para Kroger Queen City para ganhar o terceiro título LPGA do ano

MAINEVILLE, Ohio — Lydia Ko estendeu sua incrível sequência de verão ao transformar uma desvantagem de duas tacadas em uma derrota ao fechar com 63, 9 abaixo do par, para vencer o Kroger Queen City Championship e conquistar seu terceiro título do LPGA Tour da temporada.

Ko venceu pela terceira vez em suas últimas quatro partidas, o que inclui sua medalha de ouro olímpica, que deu à neozelandesa de 27 anos pontos suficientes para o Hall da Fama da LPGA.

Também inclui outro torneio importante no Aberto Britânico Feminino, desta vez em St. Andrews.

“Foi bem surreal”, disse Ko após sua vitória de cinco tacadas no TPC River’s Bend sobre Jeeno Thitikul, que fechou com 70 e simplesmente não conseguiu acompanhar.

Thitikul estava duas tacadas à frente após oito buracos da rodada final. Três buracos depois, o tailandês estava perseguindo a jogadora mais quente do golfe feminino.

Thitikul fez bogey no par-4 nono. Ko fez um putt de birdie de 10 pés no buraco 10 para empatar na liderança, e então saiu na frente por duas tacadas com um putt de eagle de 12 pés no par-5 do 11.

Ko assumiu o controle definitivamente com duas tacadas: ela fez birdie e Thitikul fez bogey nos buracos 13 e 15.

Thitikul deu dois putts para birdie no buraco final, par 5, para terminar sozinho em segundo, uma tacada à frente de Haeran Ryu (67).

“É simplesmente insano — é super insano. O putter dela estava pegando fogo hoje”, disse Thitikul sobre jogar ao lado de Ko. “Eu a respeito como minha irmã mais velha, como uma lenda e também como meu modelo. Foi uma experiência muito boa vê-la diante dos meus olhos no mesmo tee box, nos mesmos greens, como um assento VIP.”

Nelly Korda, a jogadora número 1 no golfe feminino que ainda tem uma liderança confortável na corrida para o CME Globe com suas seis vitórias este ano, teve 68 e empatou em quinto, nove tacadas atrás.

Ko, que terminou com 23 abaixo do par 265, agora tem 22 vitórias na carreira na LPGA. Foi a quinta vez que ela tem pelo menos três vitórias na mesma temporada na LPGA, seu melhor ano veio com cinco vitórias quando ela tinha 18 anos e chegou ao primeiro lugar no mundo.

Ko também venceu a abertura da temporada na Flórida em janeiro, mas houve momentos no início do verão em que ela se perguntou se algum dia conseguiria a vitória final necessária para o Hall da Fama da LPGA.

Ela cuidou disso com o ouro olímpico em Paris, venceu em St. Andrews em seu terceiro torneio importante e, após uma pausa de três semanas, continuou como se nada tivesse mudado.

“Tive as três semanas mais inacreditáveis ​​na Europa. E agora, depois de mais três semanas de folga aqui, não tenho muita certeza de como será”, disse Ko.

Ela estava duas tacadas atrás de Thitikul indo para a rodada final e esperava que Thitikul continuasse forte. A tailandesa conseguiu, mas ela caiu para trás com bogeys no nono, 13º e 15º buracos e Ko estava a caminho de outra vitória.

Ko teve a pior rodada da semana no TPC River’s Bend, que foi usado este ano enquanto o Kenwood Country Club passa por algumas melhorias no campo.

“Ter uma rodada como essa para coroar uma vitória é muito especial”, disse ela.

Na próxima semana, Ko vai para a Coreia do Sul para jogar no Hana Financial Group Championship. Será uma chance para ela alcançar 30 títulos de carreira em todo o mundo, incluindo vitórias no Korea LPGA, no Ladies European Tour e no ALPG Tour na Austrália.