Kompany, do Bayern de Munique, elogia Müller em noite recorde

Thomas Müller se tornou o recordista de aparições pelo Bayern de Munique ao sair do banco para marcar na vitória sobre o Freiburg no domingo, e ainda há mais por vir do jogador de 34 anos, disse o técnico Vincent Kompany.

A entrada de Müller do banco lhe rendeu 710 jogos pelo Bayern, ultrapassando o recorde estabelecido pelo goleiro Sepp Maier, que se aposentou em 1979, e seu 150º gol na Bundesliga selou uma vitória por 2 a 0.

Em uma estranha reviravolta do destino, em 2008, Kompany fez sua última aparição como jogador na Alemanha, no mesmo jogo em que Müller fez sua estreia, antes do atual técnico do Bayern deixar o Hamburg SV para ingressar no Manchester City.

“Excelente. Eu testemunhei seu primeiro jogo. Eu estava lá com o Hamburgo neste campo. 710 jogos depois, é inacreditável”, disse Kompany.

“Ele deu 100% em 710 jogos, mas não só nos jogos, mas também nos treinos. É isso que torna Thomas tão especial.

Thomas Muller, à esquerda, fala com o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, antes de entrar no jogo contra o Freiburg. Imagens Getty

“Ainda há alguns jogos que ele pode jogar e estamos definitivamente satisfeitos que ele tenha mais alguns em seu armário. O fato de que ele pode continuar assim é muito importante para nós.”

Kompany disse que o desempenho de sua equipe caiu após o intervalo, mas felizmente ele tem jogadores como Müller, a quem pode recorrer quando necessário.

“Um primeiro tempo muito positivo, e depois no segundo tempo estávamos apenas um passo atrás do Freiburg nas segundas bolas, e perdemos um pouco do ritmo”, disse ele.

“Mas devo dizer que temos muita sorte de ter jogadores muito bons que podem entrar e fazer a diferença, e Thomas Müller entrou, Kingsley Coman também, e os jogadores do banco foram muito importantes para vencermos este jogo.

“Coisas positivas e coisas para aprender e também pudemos comemorar um momento fantástico para Thomas Müller e isso também foi importante para nós hoje.”