Kristin Cavallari diz que não está falando de casamento e filhos com namorado Mark Estes

Cristina Cavallari parece satisfeita em apenas fazer um ótimo sexo com seu namorado mais novo… embora ele aparentemente esteja de olho no casamento e nos filhos.

A estrela de reality show estava no LAX na sexta-feira quando os fotógrafos perguntaram se ela e Marcos Estes estão tendo discussões sérias sobre começar uma família juntos como marido e mulher.

Vamos ser honestos com Kristin Cavallari

Kristin diz que eles ainda não estão tendo essas conversas e que ela não está procurando outro casamento e mais filhos… pelo menos neste ponto do relacionamento.

Mark revelou recentemente no podcast ‘Let’s Be Honest’ de Kristin que seu objetivo é se casar e ter filhos … mas ela insiste que eles estão na mesma página e estão apresentando conversas mais profundas para que possam, nas palavras dela, desfrutar um do outro. agora.