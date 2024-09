Kroy Biermann quer forçar a venda da casa conjugal em meio ao divórcio de Kim Zolciak

Novo drama no Kroy Biermann dar Kim Zolciak divórcio … Kroy quer que o juiz lhe dê o poder de forçar a venda de sua mansão na Geórgia sem a opinião de Kim antes que a hipoteca seja executada … e ele está atacando os hábitos de consumo dela.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Kroy afirma que sua casa conjugal será executada no próximo mês… mas ele diz que Kim ainda está zombando de ofertas de propriedade e acumulando despesas desnecessárias em um momento em que o dinheiro está escasso.

Conforme relatado pelo TMZ, Kroy e Kim têm reduziu o preço da sua casa caiu para US$ 3,95 milhões… mas ele diz que não houve nenhum comprador por esse preço… e agora Kroy diz que Kim recusou uma oferta de US$ 3,5 milhões que ele acha que um comprador está disposto a desembolsar… porque ela insiste que ela não aceitará um centavo abaixo de US$ 3,85 mil.