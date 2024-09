Kurt Rappaport compra a antiga casa de Lee Majors e Farrah Fawcett em Malibu

Um dos corretores de imóveis mais bem-sucedidos do país está procurando novas instalações… uma propriedade em Malibu com muitas conexões em Hollywood.

Nossas fontes imobiliárias nos dizem Kurt Rapport acabei de fechar em uma propriedade à beira-mar bem no meio do ‘Bu por US $ 22,5 milhões … uma casa que já foi propriedade de Lee Majors dar Farrah Fawcett.