Kyle Larson vence, 2 campeões da NASCAR são eliminados dos playoffs

Os campeões da NASCAR Brad Keselowski e Martin Truex Jr. estavam entre os quatro primeiros pilotos eliminados dos playoffs na noite de sábado no Bristol Motor Speedway, onde Kyle Larson conquistou uma vitória fácil.

A primeira das três corridas eliminatórias nos playoffs de 10 corridas começou com Denny Hamlin, Truex, Keselowski e Harrison Burton, todos abaixo da linha de corte, enfrentando a eliminação do grid de 16 pilotos.

Hamlin, três vezes vencedor da Daytona 500, com quatro vitórias na carreira na pista de Bristol, Tennessee, nunca se preocupou e terminou em quarto lugar.

Mas Burton, que usou uma vitória surpresa em Daytona no mês passado para se classificar para os playoffs nas últimas semanas antes de perder sua vaga na Wood Brothers Racing, duvidou que se recuperasse o suficiente para avançar. Keselowski, o campeão da Cup de 2012, e o campeão de 2017 Truex tiveram uma chance melhor de salvar seus playoffs, mas ambos ficaram de mãos vazias.

Truex foi penalizado por excesso de velocidade na pista de boxes que o tirou da disputa para avançar e Keselowski simplesmente não tinha ritmo. A Joe Gibbs Racing também teve dois de seus quatro carros eliminados dos playoffs, já que Ty Gibbs também foi penalizado por excesso de velocidade.

Truex se aposentará das corridas em tempo integral no final da temporada.

Larson, por sua vez, liderou 462 das 500 voltas, o maior número desde que Cale Yarborough liderou 495 voltas em 1977. As voltas lideradas por Larson são as maiores já alcançadas por um piloto da Hendrick Motorsports e marcaram a quinta vitória da temporada para o piloto do Chevrolet nº 5.

Daniel Suarez, que terminou quatro voltas atrás em 31º, garantiu a última vaga na segunda rodada dos playoffs com 11 pontos de vantagem sobre Gibbs.

Também avançaram Chase Elliott, que terminou em segundo, Christopher Bell, que terminou em quinto, Ryan Blaney, Joey Logano, Chase Briscoe, William Byron, Austin Cindric e Alex Bowman.

A linha completa de quatro carros Chevrolet de Hendrick avançou, assim como todos os três pilotos da Ford da Team Penske. Mas a Toyota perdeu um par de inscrições da JGR, e a Ford perdeu dois carros em Keselowski e Burton.