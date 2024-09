Kyle McCord está arrasando em Syracuse

Vamos falar sobre o pico, embora Kyle McCord queira superá-lo. O pico está no coração de quem McCord é agora em Syracuse: ele mesmo. Não uma imagem de quem Kyle McCord deveria ser. Não uma imagem do que seus treinadores exigem que ele seja. Kyle McCord está jogando rápido e livre, e todas as emoções com as quais ele jogou como um jogador da liga infantil vieram à tona.

Como o spike. Aconteceu dois sábados atrás contra a Georgia Tech. Terceira para 2 no terceiro quarto. Syracuse vence por 24 a 14 na sua própria linha de 16 jardas. McCord pega o snap e é expulso do pocket. Ele sai correndo para a esquerda em direção à linha lateral, na ponta dos pés no campo enquanto um defensor da Georgia Tech tenta agarrá-lo por trás.

McCord perde o equilíbrio e, ao sair dos limites, ele chuta a bola — em parte com raiva porque ele pensou que poderia ter conseguido mais jardas, em parte com excitação porque, embora ele possa não ser um “quarterback móvel”, ele pode ganhar grandes jardas com as pernas quando necessário. A multidão se levantou e rugiu em aprovação. Na própria linha lateral, o safety do Syracuse Justin Barron começou a pular para cima e para baixo e a andar alto em direção a McCord.

Lá em cima, na cabine de imprensa, o treinador de quarterbacks Nunzio Campanile examinou o campo em busca de bandeiras, esperando uma penalidade de conduta antidesportiva de 15 jardas. Nenhuma veio. “Não acho que ele fará isso de novo, mas também acho que isso animou nossos rapazes”, disse Campanile.

Foi espontâneo, emocionante e completamente inesperado. Foi a reintrodução perfeita para McCord.

Syracuse está com 2-0 indo para o jogo de sexta-feira à noite contra Stanford (19h30 horário do leste dos EUA, ESPN/ESPN App) graças em grande parte ao quarterback transferido do Ohio State, que lançou para 735 jardas, oito touchdowns para uma interceptação e está completando 69% de seus passes. Dois jogos é uma pequena amostra, mas McCord disse à ESPN em uma entrevista recente que ele estava se divertindo mais agora do que em qualquer outro momento de sua carreira universitária.

“Parece futebol americano do ensino médio de novo, onde estou lá fora apenas me divertindo com meus amigos”, disse McCord. “Sinto que quando você chega a essa mentalidade, isso permite que você tenha muita confiança em si mesmo e apenas jogue, quase inconscientemente. Você não está pensando demais em nada. Você está apenas reagindo ao que vê.”

Foi exatamente isso que o técnico do Syracuse, Fran Brown, imaginou quando embarcou em um avião para Columbus no dia em que McCord entrou no portal de transferências para convencê-lo de que eles poderiam vencer agora mesmo, mas apenas se ele dissesse sim. Brown tinha o discurso inteiro definido em sua mente. Ele ensaiou no avião.

Os dois tinham uma familiaridade um com o outro desde o futebol juvenil. Como conta a história, o pai de McCord, Derek, trabalhava para uma empresa de saúde e estava fazendo uma avaliação em um de seus hospitais quando conheceu a esposa de Brown, Teara, que estava fazendo uma bolsa para se tornar uma enfermeira anestesista chefe registrada. Teara Brown mencionou seu marido, Fran, que era um treinador assistente no Temple na época.

Derek McCord jogou na Rutgers e conhecia Fran, que é de Camden, Nova Jersey, a cerca de meia hora de onde os McCords moravam em Mount Laurel, Nova Jersey. Como qualquer pai orgulhoso, McCord pegou seu telefone e começou a mostrar a Teara vídeos de Kyle, de 13 anos, jogando em seu time de futebol juvenil. Teara contou a Fran. Fran apareceu para assistir ao treino, e assim começou um relacionamento informal que, como o destino quis, os trouxe de volta em dezembro passado.

Após uma temporada como titular no Ohio State, McCord entrou no portal de transferências. Por quase todas as medidas, McCord teve uma temporada de muito sucesso com os Buckeyes, lançando para 3.170 jardas — o sétimo maior total de uma única temporada na história da escola — enquanto completava 66% de seus passes e lançava 24 touchdowns.

McCord teve uma temporada de muito sucesso com os Buckeyes no ano passado, mas a derrota do time para Michigan foi um grande problema. Steven King/Ícone Sportswire

Mas quando Ohio State perde para Michigan, como aconteceu no ano passado por 30-24, as linhas estatísticas às vezes são tornadas sem sentido. McCord foi informado de que seria melhor seguir em frente, e assim ele fez, de cabeça erguida. Ele tinha muitos pretendentes, mas o primeiro foi Brown.

O treinador de Syracuse imaginou que haveria ceticismo a princípio — Brown, um treinador principal estreante, vindo de um trabalho como treinador de defesa na Geórgia — tentando vender um dos melhores quarterbacks do país para uma escola que havia conquistado o último título da conferência em 1998.

Mas Brown também sabia que tinha essa conexão com Jersey e sua profunda convicção de que ele — e somente ele — poderia dar a McCord o que ele precisava para se tornar a melhor versão de si mesmo.

“Eu disse a verdade a ele”, disse Brown. “Eu disse, ‘Kyle, preciso que você venha jogar para mim.’ Não terei tanto dinheiro NIL quanto todo mundo. Não terei todas essas coisas, mas o que farei é me importar com você mais do que qualquer treinador de futebol já se importou com você. Farei tudo o que for necessário para que você tenha sucesso. Não dormirei se precisar não dormir. Se você vier jogar para mim e vencermos, será maior do que qualquer coisa que você já fez antes.”

As conexões com a casa não pararam com Brown. McCord conhecia o coordenador ofensivo Jeff Nixon do futebol juvenil. Derek McCord treinou Kyle e o filho de Jeff, Will, no mesmo time de futebol juvenil por três anos, começando quando Kyle tinha 5 anos e Will tinha 6. Will Nixon acabou se transferindo para Syracuse também.

Will Nixon e Kyle McCord em um time de futebol juvenil há 15 anos. Ambos estão na terceira fileira de baixo para cima. Nixon é o primeiro da esquerda e McCord é o quarto da direita. Lory Cole

Brown também manteve Campanile e o mudou de treinador de tight ends para treinador de quarterbacks. Campanile passou quase duas décadas treinando futebol americano de ensino médio de Nova Jersey — incluindo Matt Simms, que eventualmente começou a trabalhar com Kyle McCord como treinador particular.

Desde o momento em que McCord chegou ao campus em janeiro, ele se sentiu em casa. Não só porque estava cercado por tantas pessoas de sua infância, mas porque todos eles depositaram sua fé nele para ir lá e ser o Kyle da liga infantil novamente. Brown disse a ele: “Eu sou o treinador principal de futebol americano. Você é o segundo em comando.”

“Ele me apoia 100%”, disse McCord. “Quando você sabe que seu treinador principal sente isso por você, isso simplesmente permite que você saia e jogue livre e se divirta. Muitos caras do time também sentem isso.”

De fato, Syracuse assumiu a personalidade de seus dois líderes — trabalhadores incansáveis, altamente competitivos, caras durões de Jersey, negligenciados em alguns aspectos. Mas talvez acima de tudo, Brown e McCord sabem como fazer aqueles ao redor deles acreditarem.

“É aquele impulso interior de, ‘Eu sei que posso, e vou te mostrar que posso e vou fazer você acreditar'”, disse Brown. “É isso que Kyle tem dentro dele.”

McCord passou horas estudando o manual de jogo para se familiarizar com o sistema que Nixon trouxe da NFL, para que jogar se tornasse uma segunda natureza. Ele passou horas conhecendo e trabalhando com seus recebedores e tight ends, para construir não apenas a química certa com eles, mas para garantir que eles também estivessem tão envolvidos no aprendizado do manual quanto ele.

Ajudou o fato de Syracuse ter retornado um dos melhores tight end/receivers híbridos do país, Oronde Gadsden II, que voltou para o Orange em grande parte por causa de McCord. Trebor Pena também retornou de uma lesão no tendão que o limitou a um jogo na temporada passada, e Syracuse contratou Zeed Haynes e Jackson Meeks do portal de transferência.

O relacionamento com Campanile também floresceu. Se Campanile tivesse uma correção no jogo de pés ou técnica, McCord entendia imediatamente porque ele tinha aprendido com Simms. Nixon fez questão de incluir McCord nas reuniões para discutir o ataque, o que ele gostava, o que ele achava que ele e os recebedores poderiam fazer bem, ajudando a construir um relacionamento que os colocava na mesma página.

Essas reuniões continuam todas as quintas-feiras na semana do jogo. E parece que são eficazes: Syracuse está em 3º lugar na ACC em ataque, 2º em ataque de passe e McCord está em 1º lugar em jardas de passe por jogo.

“Os lançamentos que ele está fazendo, ele está tirando a bola na hora certa e jogando com uma agressividade que você tem que se sentir realmente confortável consigo mesmo e confiante em seu desempenho para conseguir cortar a bola solta do jeito que ele fez nesses primeiros jogos”, disse Campanile. “Esse é o cara que achávamos que teríamos.”

McCord aponta seu relacionamento com Nixon como um dos motivos. Ele disse que entre 10 e 15 vezes nos dois primeiros jogos, ele quis executar uma jogada específica em uma situação crucial que Nixon finalmente chama para seu capacete.

“É como você sabe que está na mesma página que o coordenador ofensivo e que está vendo da mesma forma e tem a mesma sensação do jogo”, disse McCord. “Era exatamente isso que eu queria fazer, chegar a um ponto em que eu tivesse uma sensação do que ele iria marcar e por que ele iria marcar.”

Para Derek McCord, ver seu filho brincar com fogo e determinação novamente, e fazer isso com Brown, foi especialmente gratificante.

“Tenho dito às pessoas que estou me beliscando nessas duas primeiras semanas”, disse ele. “Quero que esse sonho continue acontecendo porque superou minhas expectativas. É ótimo vê-lo jogando em alto nível, como eu sabia que ele tinha potencial. O time está indo muito bem, e tudo se encaixou tão rápido. É incrível.”

Especialmente considerando quantos jogadores do portal se integraram perfeitamente com jogadores como Gadsden, LeQuint Allen, Pena e os retornadores na linha ofensiva. Parece que eles estão jogando juntos há anos, não apenas dois jogos. Campanile e Brown dizem que tudo remonta a McCord, e à maneira como ele trabalhou na offseason para garantir que o ritmo e a química estivessem lá desde o início.

“Se ele continuar jogando dessa forma, o que eu realmente acredito fortemente que ele fará, todos verão que ele sempre foi esse jogador”, disse Campanile. “Ele só precisava ter a oportunidade e ser colocado em uma situação em que todos acreditassem totalmente nele. Todos aqui certamente acreditam nele.”

Kyle McCord diz que o ataque de Syracuse nem sequer “arranhou a superfície” ainda. Testes maiores virão. Mas o sentimento que ele tem — alinhando-se com seu velho amigo Will Nixon ao lado dele, Jeff Nixon chamando jogadas, Brown e Campanile o incentivando a ser ele mesmo, jogar com emoção e todo o resto se encaixará — é, em última análise, o motivo pelo qual ele veio para Syracuse.

Então é difícil culpá-lo quando ele fica irritado depois de uma grande jogada. Os spikes, no entanto? Ele pode ter que guardá-los para o campo de treino.

“Não sei se me reapresentar é a maneira correta de dizer isso, mas definitivamente sinto que estou jogando com um peso na cabeça, dada a maneira como tudo aconteceu no ano passado”, disse McCord.

“Sinto que muitas pessoas pensaram que minha motivação seria sair e provar que as pessoas estavam erradas. Mas, na verdade, era só para provar que eu estava certo.”