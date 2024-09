Kyle Schwarber, do Phillies, estabelece marca de HR inicial e sai com lesão

FILADÉLFIA — O rebatedor Kyle Schwarber do Philadelphia Phillies estabeleceu o recorde de uma única temporada da MLB com seu 14º home run na terça-feira à noite contra o Tampa Bay Rays, antes de ser retirado do jogo na quarta entrada devido a um desconforto no cotovelo esquerdo.

Na parte inferior do primeiro inning, Schwarber enviou uma bola rápida de 1-0 do titular do Rays, Taj Bradley, a 437 pés do campo central, ultrapassando Alfonso Soriano, que teve 13 home runs iniciais em 2003 com o New York Yankees.

O 35º home run de Schwarber na temporada foi o 45º home run inicial de sua carreira, com 32 desde que ingressou nos Phillies em 2022.

Schwarber caminhou para liderar a parte inferior do terceiro inning antes de ser substituído como rebatedor designado por Buddy Kennedy no quarto. Não houve nenhuma palavra imediata dos Phillies sobre como ou quando Schwarber machucou o cotovelo.

Depois de passar por uma seca de 17 jogos de home runs e acertar apenas um em 23 jogos, Schwarber teve uma ótima performance, com sete home runs nos últimos oito jogos, incluindo três em sua primeira rebatida.

O rebatedor designado de 31 anos lidera os Phillies em home runs e RBI (95).

Schwarber foi o titular dos Phillies em todos os 133 jogos que começou nesta temporada. Ele perdeu 10 dias com uma distensão na virilha no início de julho.