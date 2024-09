Kylian Mbappé afasta pressão do Real Madrid e marca

Kylian Mbappé disse que não se sentiu pressionado a marcar seu primeiro gol na LaLiga depois de marcar dois gols na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Real Betis no domingo.

Mbappé marcou duas vezes no segundo tempo no Santiago Bernabeu — a primeira após assistência de calcanhar de Federico Valverde e a segunda de pênalti — depois de três jogos da liga sem balançar as redes.

“A pressão que tenho é para me adaptar ao time”, disse Mbappé, falando com jornalistas depois. “Marquei gols durante toda a minha carreira, com certeza vou marcar gols. Os gols virão. Três jogos [without scoring] são muitas para mim, mas tudo bem, tenho a confiança dos meus companheiros de equipe.”

Mbappé abriu seu placar pelo Madrid contra a Atalanta na Supercopa da UEFA no mês passado, mas não marcou contra o Real Mallorca, o Real Valladolid e o Las Palmas na LaLiga, já que o Madrid empatou dois dos três primeiros jogos do campeonato.

“Não há pressão, é futebol”, disse Mbappé no domingo. “Tenho minha qualidade. Estou aqui para ser Kylian. Não há pressão. Estou feliz, quero trabalhar.”

Kylian Mbappe, à esquerda, aperta a mão do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, após ser substituído. Imagens Getty

Mbappé teve um total de nove chutes no jogo contra o Betis, mas não conseguiu marcar até encontrar a rede aos 67 minutos.

“Foi um grande momento”, disse Mbappé à Real Madrid TV. “Eu estava esperando para marcar neste estádio lendário, o melhor do mundo. Os fãs me dão muito carinho, mesmo quando eu não estava marcando.”

“Nós nunca colocamos pressão nele para marcar gols”, concordou o técnico Carlo Ancelotti em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Kylian fez um bom jogo. Ele foi muito eficaz na área, ele aproveitou suas chances, ele trabalhou duro.

“Era importante para ele marcar, mas avaliamos o trabalho coletivo.”

Ancelotti elogiou o companheiro de equipe de Mbappé, Vinícius Júnior, que sofreu falta no pênalti, mas permitiu que Mbappé cobrasse a penalidade.

“Vinícius foi muito altruísta, deixando Kylian cobrar o pênalti”, disse Ancelotti. “Eles têm um bom relacionamento.”

O Madrid agora está em segundo na LaLiga, quatro pontos atrás do líder Barcelona, ​​indo para a pausa internacional.