Kylian Mbappé rejeita mediação em disputa salarial de US$ 60 milhões com o PSG

Kylian Mbappé não está pronto para se comprometer com o Paris Saint-Germain.

O astro francês rejeitou uma oferta de mediação da comissão jurídica da liga francesa de futebol na quarta-feira em sua disputa com seu antigo clube sobre salários e bônus.

Os representantes de Mbappé se encontraram com autoridades do PSG em Paris depois que o astro francês pediu para a comissão se envolver. Mbappé, que se juntou ao Real Madrid neste verão em uma transferência gratuita, diz que o PSG lhe deve € 55 milhões (cerca de US$ 60 milhões).

Em declaração à Associated Press, os representantes de Mbappé disseram que o jogador pediu à comissão que tomasse nota do não pagamento de três meses de salário e do último terço de um bônus de fidelidade.

“A eventualidade de uma mediação foi mencionada esta manhã”, dizia o comunicado. “Essa possibilidade foi rejeitada durante a reunião pelo representante do jogador. Uma mediação seria inútil para registrar uma falta de pagamento que seria vista a partir de uma simples análise do contracheque do jogador.”

O PSG, que disse estar satisfeito com a audiência de duas horas na comissão na quarta-feira, disse em um comunicado que lembrou que Mbappé havia feito anteriormente “compromissos públicos e privados claros e repetidos que devem ser respeitados, tendo recebido benefícios sem precedentes do clube ao longo de sete anos fantásticos em Paris”.

Os campeões da Ligue 1 argumentaram que não devem dinheiro ao vencedor da Copa do Mundo, segundo o acordo feito quando Mbappé foi afastado antes da temporada 2023-24 — após sua decisão de não prolongar seu contrato com o clube — com o jogador supostamente estipulando que abriria mão de bônus em troca de sua reintegração ao time.

O PSG disse que a comissão jurídica recomendou “mediação entre as partes”, o que o clube disse estar buscando há meses.

Kylian Mbappé deixou o PSG para ingressar no Real Madrid antes da temporada 2024-25. Oscar J Barroso/Europa Press via Getty Images

“A Comissão agora convidou o jogador a considerar o processo de mediação”, disse um porta-voz do PSG.

Os representantes do jogador não disseram que ação tomarão agora. À luz do impasse atual, é provável que o caso seja finalmente resolvido por um tribunal trabalhista.

O relacionamento de Mbappé com o PSG terminou em meio a profundas tensões durante sua última temporada no clube.

O PSG se sentiu decepcionado com Mbappé depois de lhe oferecer o contrato mais lucrativo da história do clube quando ele assinou um novo acordo em 2022. Mas Mbappé ficou frustrado porque sentiu que as promessas de contratar jogadores importantes não foram cumpridas.

Quando ele assinou o novo acordo, ele foi exibido diante dos fãs segurando uma camisa com 2025. Mbappé teria ficado irritado com isso porque o contrato era até 2024 com a opção de um ano extra.

Mbappé surpreendeu o PSG em junho do ano passado ao informar ao clube que não aceitaria a opção por um ano extra. Com seu contrato efetivamente em seu último ano, o PSG foi colocado na posição de precisar transferir Mbappé para evitar perdê-lo de graça quando o contrato expirasse.

Sua carreira no PSG poderia ter terminado no verão de 2023 em meio a um tenso impasse de transferência. Depois de dizer ao clube que não estenderia seu contrato por mais um ano, Mbappé foi deixado de fora de uma turnê de pré-temporada para o Japão e a Coreia do Sul e forçado a treinar com jogadores marginais. O PSG disse que preferiria transferi-lo do que deixar o jogador sair de graça em 2024, mas ele rejeitou uma transferência de € 300 milhões para o time saudita Al-Hilal.

O PSG deixou Mbappé fora do jogo de abertura da equipe naquela temporada enquanto o impasse continuava, mas acabou permitindo que ele retornasse à escalação após “conversas construtivas e positivas” entre as duas partes, disse o PSG na época.

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta história.